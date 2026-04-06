В Ростове-на-Дону кофеманы собрали средства для помощи бездомным животным

Ростовская область

  • © Изображение от wirestock на Freepik.com
Для участия в благотворительной акции достаточно было купить кофе в брендированном стакане в центральном офисе Сбера

В Ростове-на-Дону прошла благотворительная акция, призванная помочь обществу бездомных животных «Шанс» из Новочеркасска. Организаторами проекта выступили региональное отделение Сбербанка и сеть кофепоинтов Maficoffee, участниками — клиенты и сотрудники центрального офиса банка.

Суть акции была проста: при заказе кофе в специальном брендированном стакане часть средств откладывалась на помощь четвероногим, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За 5 месяцев акции удалось реализовать почти 900 таких стаканов. На все вырученные средства банк закупил для подопечных «Шанса» необходимые корма.

Кроме того, в офисе банка прошел сбор старых джинсовых вещей — их передали в инклюзивную мастерскую «Лаванда», где люди с ограниченными возможностями здоровья сшили теплые лежанки для кошек и собак.

Самый первый «добрый» стаканчик кофе купил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Андрей Сдобников: «В Сбере мы привыкли, что каждый рубль должен работать. Но есть цели, которые важнее финансовой выгоды, — это забота и милосердие. Мы очень рады, что наша инициатива с брендированными стаканами нашла живой отклик у клиентов и коллег. Отдельно гордимся тем, что к проекту присоединилась мастерская «Лаванда». Перешить старые джинсы в лежанки для спасенных животных — это жест высокой человечности. Спасибо каждому, кто купил тот самый кофе и принес ненужную пару джинсов. Вместе мы подарили тепло тем, кто этого ждал больше всего».

Как писали Юга.ру, Ростов-на-Дону «вернули» в 2000-е для съемок фильма о Басте.

Благотворительность Животные Ростов-на-Дону Сбербанк

В Краснодарском музее им. Коваленко показывают русский авангард. Делимся фото выставки
«Белое — не значит безопасное». На берегу Краснодарского края продолжают находить пальмовое масло
Минцифры разослало компаниям инструкцию, как вычислять VPN на телефонах
На Кубани прогнозируют ливни с грозой и сильным ветром до 25 м/с
Дагестан снова под водой: затоплены тысячи домов, рухнула часть многоэтажки, есть погибшие
«Обезжиривание» продолжается. У вице-губернатора Кубани Андрея Коробки и его приближенных отберут активы на 10 млрд рублей

Лента новостей

Пассажиры спали в терминалах на полу
Сегодня, 11:04
Пассажиры спали в терминалах на полу
В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются больше 100 рейсов
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
3 апреля, 16:15
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
2 апреля, 17:50
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
Что не так с программой отлова собак в Краснодарском крае

