В Ростове-на-Дону кофеманы собрали средства для помощи бездомным животным
Для участия в благотворительной акции достаточно было купить кофе в брендированном стакане в центральном офисе Сбера
В Ростове-на-Дону прошла благотворительная акция, призванная помочь обществу бездомных животных «Шанс» из Новочеркасска. Организаторами проекта выступили региональное отделение Сбербанка и сеть кофепоинтов Maficoffee, участниками — клиенты и сотрудники центрального офиса банка.
Читайте также:
Суть акции была проста: при заказе кофе в специальном брендированном стакане часть средств откладывалась на помощь четвероногим, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За 5 месяцев акции удалось реализовать почти 900 таких стаканов. На все вырученные средства банк закупил для подопечных «Шанса» необходимые корма.
Кроме того, в офисе банка прошел сбор старых джинсовых вещей — их передали в инклюзивную мастерскую «Лаванда», где люди с ограниченными возможностями здоровья сшили теплые лежанки для кошек и собак.
Самый первый «добрый» стаканчик кофе купил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Андрей Сдобников: «В Сбере мы привыкли, что каждый рубль должен работать. Но есть цели, которые важнее финансовой выгоды, — это забота и милосердие. Мы очень рады, что наша инициатива с брендированными стаканами нашла живой отклик у клиентов и коллег. Отдельно гордимся тем, что к проекту присоединилась мастерская «Лаванда». Перешить старые джинсы в лежанки для спасенных животных — это жест высокой человечности. Спасибо каждому, кто купил тот самый кофе и принес ненужную пару джинсов. Вместе мы подарили тепло тем, кто этого ждал больше всего».
