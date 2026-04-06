В Ростове-на-Дону кофеманы собрали средства для помощи бездомным животным

Для участия в благотворительной акции достаточно было купить кофе в брендированном стакане в центральном офисе Сбера

В Ростове-на-Дону прошла благотворительная акция, призванная помочь обществу бездомных животных «Шанс» из Новочеркасска. Организаторами проекта выступили региональное отделение Сбербанка и сеть кофепоинтов Maficoffee, участниками — клиенты и сотрудники центрального офиса банка.

Суть акции была проста: при заказе кофе в специальном брендированном стакане часть средств откладывалась на помощь четвероногим, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За 5 месяцев акции удалось реализовать почти 900 таких стаканов. На все вырученные средства банк закупил для подопечных «Шанса» необходимые корма.

Кроме того, в офисе банка прошел сбор старых джинсовых вещей — их передали в инклюзивную мастерскую «Лаванда», где люди с ограниченными возможностями здоровья сшили теплые лежанки для кошек и собак.