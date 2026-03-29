В Краснодарском крае спасли запутавшегося в сетях дельфина

Краснодарский край

Распечатать

    Дельфин © Фото wirestock, сайт freepik.com

В Темрюке жители обнаружили дельфина, запутавшегося в рыболовной сети

29 марта центр спасения дельфинов «Дельта» сообщил, что в Темрюке местные жители спасли азовку, которая запуталась в рыболовной сети. Инцидент произошел у частной пристани на выходе из лимана в небольшую запруду. Двое очевидцев обнаружили животное в ловушке — дельфин не мог самостоятельно освободиться.

Понимая, что нужна срочная помощь, мужчины связались с центром спасения дельфинов «Дельфа». Специалисты дали им инструкции, а координатор оставался на связи по видео.



Под его руководством мужчины аккуратно подплыли к дельфину на лодке, стараясь не напугать его и не навредить. Следуя рекомендациям, они успешно освободили млекопитающее из сети.

После освобождения дельфин сначала попытался вернуться обратно в запруду, однако очевидцы сопроводили его до лимана, чтобы убедиться в безопасности и нормальном состоянии животного. В центре «Дельфа» подчеркнули, что в этом районе нет специализированной оперативной группы, поэтому решающую роль сыграли быстрые и слаженные действия простых граждан.

Как писали Юга.ру, в начале февраля на пляже в Туапсе заметили массовый выброс хамсы.

Животные Темрюкский район

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте