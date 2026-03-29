В Краснодарском крае спасли запутавшегося в сетях дельфина

29 марта центр спасения дельфинов «Дельта» сообщил, что в Темрюке местные жители спасли азовку, которая запуталась в рыболовной сети. Инцидент произошел у частной пристани на выходе из лимана в небольшую запруду. Двое очевидцев обнаружили животное в ловушке — дельфин не мог самостоятельно освободиться.

Понимая, что нужна срочная помощь, мужчины связались с центром спасения дельфинов «Дельфа». Специалисты дали им инструкции, а координатор оставался на связи по видео.