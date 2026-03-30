Ростов-на-Дону «вернули» в 2000-е для съемок фильма о Басте. Жители шутят, что с тех пор город не изменился

В Ростове начались съемки фильма о юности рэпера Басты. В соцсетях пишут, что городу не нужны декорации — он выглядит, как в начале нулевых

«Баста. Начало игры» — фильм о начале творческого пути рэпера Басты. Сюжет расскажет о юности и становлении музыканта в его родном городе Ростове-на-Дону, который покажут в том виде, в котором он был в 2000-х годах. «Колыбель русского хип-хопа: клубы, квартирники, уличные разборки. Герой ищет свой голос, сталкиваясь с испытаниями, недоверием и враждебно настроенными конкурентами, но именно его честные тексты и харизма впервые "взрывают" ростовскую хип-хоп-публику. На фоне первой любви, дружбы и семейных испытаний он делает свой главный выбор — посвятить себя музыке», — говорится в описании картины.

29 марта жительница Ростова-на-Дону в Instagram* опубликовала кадры с улиц города, которые превращают в декорации для будущего фильма о Басте (Василии Вакуленко). Также на видео запечатлен актер Слава Копейкин, который сыграет в картине главную роль, прогуливающийся по улице Станиславского.

Известно, что в фильме покажут знаковые места Ростова-на-Дону: Театральную площадь со Стелой, улицы Большую Садовую, Чехова, Станиславского, Тургеневскую, Семашко и другие. Также в кадр попадет улица Портовая с частным сектором.

Жители Ростова-на-Дону неоднозначно отреагировали на новость о съемке фильма, а точнее, о «возвращении» города к тому виду, в котором он был в 2000-х годах. В комментариях к публикации в Instagram* профиля «Ростов Медиа» пользователи написали:

«Там и превращать ничего не надо — пару высоток замажь и тачки закрась. Ничего не поменялось».

«Что там переделывать, там мало что изменилось с 2000-х, даже асфальт по городу еще с тех времен».

«Пару Майбахов с центрального рынка уберите, и ничего превращать не надо будет».

«Дороги бы чуть подлатать… А то в те древние времена они, кажется, даже ровнее были. Иначе получится не реконструкция нулевых, а фантастика про деградацию инфраструктуры. Хотя, может, это и есть фишка — показать, как время у нас идет… в обратную сторону».

Также известно, что для съемок фильма с 13 по 24 апреля в центре Ростова-на-Дону вводятся ограничения для парковки и остановки автомобилей.