В Крыму военно-транспортный самолет врезался в скалу. Погибло 29 человек
В Крыму потерпел крушение самолета АН-26. На борту находилось 7 членов экипажа и 23 пассажира
1 апреля РИА «Новости» сообщили, что в Крыму потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. Борт совершал плановый перелет над полуостровом.
Связь с Ан-26 была потеряна 31 марта около 18:00. На борту находилось шесть членов экипажа и 23 пассажира. Предварительно, все они погибли.
Собеседник агентства заявил, что воздушное судно врезалось в скалу. По предварительным данным Минобороны, катастрофа произошла из-за технической неисправности, самолет не атаковали.
Следком возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). В настоящее время криминалисты проводят поисковые мероприятия в горном лесном массиве Бахчисарайского района Крыма.
По данным Следкома, на борту находилось семь членов экипажа и 22 пассажира.
