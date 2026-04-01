В Крыму военно-транспортный самолет врезался в скалу. Погибло 29 человек

Крым

  • Задняя часть грузового отсека самолета Ан-26 с рампой и тельфером © Фото Vivan755, файл распространяется под лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
В Крыму потерпел крушение самолета АН-26. На борту находилось 7 членов экипажа и 23 пассажира

1 апреля РИА «Новости» сообщили, что в Крыму потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. Борт совершал плановый перелет над полуостровом.

Связь с Ан-26 была потеряна 31 марта около 18:00. На борту находилось шесть членов экипажа и 23 пассажира. Предварительно, все они погибли.

Собеседник агентства заявил, что воздушное судно врезалось в скалу. По предварительным данным Минобороны, катастрофа произошла из-за технической неисправности, самолет не атаковали.

Следком возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). В настоящее время криминалисты проводят поисковые мероприятия в горном лесном массиве Бахчисарайского района Крыма.

По данным Следкома, на борту находилось семь членов экипажа и 22 пассажира.

Как писали Юга.ру, российские авиакомпании вернут в небо старые самолеты. Парк пополнят Ту-204, Ил-96 и Boeing 747.

Авиация Крым Происшествия СВО смерть

Росавиация не собирается закрывать аэропорт Сочи
Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море после атаки беспилотника – ТАСС
В парке «Краснодар» пройдет цикл лекций о японском искусстве
Летом из Москвы в Адлер запустят люксовый поезд
Винодельня Галицкого стала зарабатывать на 14% меньше
Краснодарский «Гриль! Рест! Фест!» перенесли – пока что на сентябрь

Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»
У россиян перестали работать банковские приложения
Люди не могут оплатить покупки в магазинах и перевести деньги
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
Что не так с программой отлова собак в Краснодарском крае

