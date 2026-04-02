В аэропорту Сухума открыли новый терминал

Абхазия

Распечатать

  © Скриншот с сайта аэропорта Сухума sukhumaero.com
2 апреля пресс-служба Министерства транспорта РФ сообщила об открытии нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту Сухума. Терминал оснащен 20 кабинами паспортного контроля, девятью стойками регистрации и двумя лентами выдачи багажа. Он способен обслуживать до 400 человек в час. За прошедший год пассажиропоток аэрохаба превысил 120 тыс. человек.

Также в аэропорту обновили привокзальную площадь, парковки, остановки транспорта, а также аэродром. Теперь воздушная гавань принимает современные средне- и дальнемагистральные самолеты даже при сложных погодных условиях. Сейчас продолжается реконструкция исторического здания терминала.

По данным Минтранса, с 3 апреля авиакомпания «Северный Ветер» совместно с авиакомпанией «Икар» запустят регулярные рейсы по маршруту Москва — Сухум. Время в пути составит 3 часа 40 минут.

Напомним, что единственный аэропорт Абхазии со статусом международного не работал со времен войны с Грузией в 1992–1993 годах. Он находится в 18 километрах от Сухума.

В 2021–2024 годах авиагавань реконструировали, а весной 2025-го — открыли. 3 мая состоялся первый полет из России в аэропорт Сухума. Рейс осуществлялся из Москвы компанией «ЮВТ-Аэро». 

Сейчас в Абхазию можно долететь из Москвы и Санкт-Петербурга авиакомпанией iFly, из Нижнего Новгорода — авиакомпаниями Nordwind Airlines и Pegas Fly, из Ханты-Мансийска — рейсами «РусЛайн».

Абхазия Авиация Аэропорты Курорты и туризм путешествия

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте