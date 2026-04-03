«451 градус по Фаренгейту» против «либерально-западных идеологем». Кубанским подросткам составили список произведений культуры — и он удивляет

  © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
Для защиты молодежи от западного влияния краевая Общественная палата рекомендует читать западные антиутопии

Редактор Юга.ру Денис Куренов обнаружил в приложениях к докладу Общественной палаты Краснодарского края списки «правильных» произведений культуры, рекомендованных для патриотического воспитания молодежи.

Для защиты от «либерально-западных идеологем» подросткам предлагают читать западных авторов: «Над пропастью во ржи» Сэлинджера — классический гимн подросткового бунта, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли — антиутопию писателя, известного также эссе о «расширении сознания» при помощи психоделиков, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери — роман о государстве, сжигающем книги, и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

В кинематографическом списке рядом с фильмами «Солнцепек» и «Шугалей», прославляющими ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, оказались голливудские блокбастеры — «Адвокат дьявола» с Киану Ривзом и Аль Пачино и триллер «На грани» с Энтони Хопкинсом.

Музыкальный плейлист для воспитания патриотизма также вышел эклектичным: песня «ЧВК Вагнер» Вики Цыгановой соседствует с хитом итальянских антифашистов Bella Ciao и «Священной войной» в исполнении хора Народно-освободительной армии Китая. Дополняют подборку треки SHAMAN'а, Чичериной и Григория Лепса.

Как писали Юга.ру, в том же докладе кубанские социологи выяснили, что школьники сопротивляются консервативным запретам.

