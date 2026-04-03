«Работа курьером препятствует возможности создания семьи». Кубанские социологи объяснили, почему молодежь не хочет заводить детей

Общественная палата Краснодарского края считает, что работа бариста и курьером ведет к «профессиональной десоциализации» и отказу от создания семьи

Редактор Юга.ру Денис Куренов ознакомился с ежегодным докладом Общественной палаты Краснодарского края о состоянии гражданского общества, подготовленным совместно с социологами КубГУ.

По данным доклада, в 2025 году рождаемость в регионе упала на 2,8%. Среди причин авторы называют дорогую ипотеку и малогабаритные квартиры в районах массовой застройки, которые в документе прямо называют «человейниками».

Однако главную угрозу демографии исследователи увидели в другом. По их мнению, от 25 до 40% выпускников вузов и ссузов отказываются работать по специальности и уходят в прекариат (временную и зачастую низкоквалифицированную работу) — становятся курьерами, бариста и продавцами. Виноваты в этом интернет-коучи и инфлюенсеры, внушившие молодежи деструктивные мантры: «самореализация вместо рабства с 8 до 17» и «работаю, когда мне удобно».