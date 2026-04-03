«Работа курьером препятствует возможности создания семьи». Кубанские социологи объяснили, почему молодежь не хочет заводить детей

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото Евгения Белоконь для Юга.ру
Общественная палата Краснодарского края считает, что работа бариста и курьером ведет к «профессиональной десоциализации» и отказу от создания семьи

Редактор Юга.ру Денис Куренов ознакомился с ежегодным докладом Общественной палаты Краснодарского края о состоянии гражданского общества, подготовленным совместно с социологами КубГУ.

По данным доклада, в 2025 году рождаемость в регионе упала на 2,8%. Среди причин авторы называют дорогую ипотеку и малогабаритные квартиры в районах массовой застройки, которые в документе прямо называют «человейниками».

Однако главную угрозу демографии исследователи увидели в другом. По их мнению, от 25 до 40% выпускников вузов и ссузов отказываются работать по специальности и уходят в прекариат (временную и зачастую низкоквалифицированную работу) — становятся курьерами, бариста и продавцами. Виноваты в этом интернет-коучи и инфлюенсеры, внушившие молодежи деструктивные мантры: «самореализация вместо рабства с 8 до 17» и «работаю, когда мне удобно».

«Способствует укреплению семейных ценностей»:

Авторы выстраивают логическую цепочку: гибкий график вызывает «профессиональную десоциализацию» и фиксацию на досуге, расслабленный молодой человек отказывается от «длинных жизненных стратегий», а это препятствует формированию «социальной зрелости». Итог: курьер или бариста, по мнению исследователей, не способен осознать важность создания семьи.

Отдельно в докладе досталось интернет-психологам. Термин «личные границы» авторы заклеймили как инструмент формирования «эгоизма», мешающего молодежи встраиваться в государственные задачи.

Как писали Юга.ру, Общественная палата Краснодарского края предложила запретить детям младше 12 лет доступ в интернет после 22:00.

Демография Краснодар Семья Статистика

Новости

Росавиация не собирается закрывать аэропорт Сочи
Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море после атаки беспилотника – ТАСС
В парке «Краснодар» пройдет цикл лекций о японском искусстве
Летом из Москвы в Адлер запустят люксовый поезд
Винодельня Галицкого стала зарабатывать на 14% меньше
Краснодарский «Гриль! Рест! Фест!» перенесли – пока что на сентябрь

Лента новостей

Реклама на сайте