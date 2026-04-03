«Либерально-индивидуалистическое мировоззрение». Кубанские социологи выяснили, что школьники сопротивляются консервативным запретам

Редактор Юга.ру Денис Куренов изучил главу о молодежи в ежегодном докладе Общественной палаты Краснодарского края, подготовленном совместно с учеными КубГУ.

Согласно документу, в регионе действуют 5 200 казачьих классов на 112 тысяч детей, 82 тысячи школьников изучают «Основы православной культуры», работают десятки «Домов Юнармии». Однако социологическое исследование выявило, что именно подростки 14–18 лет остаются наиболее проблемной для государства группой.

Уехать на ПМЖ за границу хотят почти 14% несовершеннолетних — при том что среди молодежи 18–34 лет таких всего 4,8%. На несанкционированные митинги готовы выйти 15,7% подростков против 10% у старших возрастных групп.