«Либерально-индивидуалистическое мировоззрение». Кубанские социологи выяснили, что школьники сопротивляются консервативным запретам

Краснодарский край

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
Подростки 14–18 лет оказались самой оппозиционной группой среди молодежи Краснодарского края

Редактор Юга.ру Денис Куренов изучил главу о молодежи в ежегодном докладе Общественной палаты Краснодарского края, подготовленном совместно с учеными КубГУ.

Согласно документу, в регионе действуют 5 200 казачьих классов на 112 тысяч детей, 82 тысячи школьников изучают «Основы православной культуры», работают десятки «Домов Юнармии». Однако социологическое исследование выявило, что именно подростки 14–18 лет остаются наиболее проблемной для государства группой.

Уехать на ПМЖ за границу хотят почти 14% несовершеннолетних — при том что среди молодежи 18–34 лет таких всего 4,8%. На несанкционированные митинги готовы выйти 15,7% подростков против 10% у старших возрастных групп.

Молодежь также сопротивляется свежим государственным запретам. 41,5% опрошенных считают решение об аборте исключительным правом женщины. Треть несовершеннолетних (31,7%) уверены, что иметь или не иметь детей — личный выбор. Почти четверть подростков (22,8%) заявили, что не поддерживают запреты в сфере ЛГБТ*, так как не видят в этом «угрозы мирового масштаба, как представляют наши СМИ и власти».

Авторы доклада характеризуют мировоззрение школьников как «либерально-индивидуалистическое» и объясняют его «эффектом взросления». При этом составители сами признают: патриотические мероприятия проводятся «поверхностно» и ради «красивого отчета», а молодежь жалуется на «перегруз патриотикой».

Как писали Юга.ру, в том же докладе социологи объяснили, что работа курьером и бариста препятствует возможности создания семьи.

* — международное общественное движение ЛГБТ запрещено в России и признано экстремистской организацией.

