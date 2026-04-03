В концертном центре «Сириус» появились мобильная связь и интернет 4G

  © Фото lookstudio с сайта https://ru.freepik.com
Современная концертная площадка для проведения мероприятий мирового уровня теперь обеспечена связью высокого качества

Масштабный цифровой проект для концертного центра «Сириус» с уникальной архитектурой реализовала МТС. Компания обеспечила площадку мобильной связью и интернетом 4G, а также построила здесь сеть интернета вещей (NB-IoT).

В общей сложности на территории центра установлено более 150 антенн в стандартах 3G и 4G. Связь высокого качества появилась в большом и камерном залах вместимостью 1700 мест, вестибюле и репетиционных пространствах. Сеть NB-IoT поможет внедрению проектов на базе искусственного интеллекта, развертыванию умных систем безопасности, автоматизации процессов управления инфраструктурой площадки.

Как рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, уникальность дизайна и организации концертного центра «Сириус» была естественным препятствием на пути похождения радиосигнала: «С помощью стандартного покрытия — за счет внешних объектов связи — решить вопрос качества связи было невозможно. Поэтому мы разработали для этого пространства индивидуальный технический проект с развертыванием внутренних сетей».

Цифровой проект МТС спроектирован как опорный: в будущем к сети могут присоединиться и другие операторы связи.

Как писали Юга.ру, РЖД увеличили количество «Ласточек» между Сочи, Сириусом и курортом «Роза Хутор».

