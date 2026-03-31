Сочинский музей «Дерево Дружбы» отремонтируют за 450 млн рублей

Работы должны завершить не позднее 20 ноября 2027 года.

Сад-музей «Дерево Дружбы» находится в Сочи на улице Яна Фабрициуса, 2/28. Его начал создавать в 1934 году селекционер Федор Зорин. Он привил к саженцу понцируса — морозостойкого дикого лимона — веточку японского мандарина. Затем на деревце появились итальянский лимон, американский грейпфрут, китайский кинкан, испанский апельсин и множество других цитрусовых.



Со временем число различных сортов достигло 45, а авторами более 600 прививок стали знаменитости из 173 стран, в том числе президент Вьетнама Хо Ши Мин, а также советские ученые Отто Шмидт, космонавт Юрий Гагарин и певица Эдита Пьеха.



Само Дерево дружбы давно не вмещает всех желающих создать свою памятную веточку, поэтому в саду появились новые цитрусовые деревья для тех же целей.



В 1981 году по инициативе продолжательницы дела Зорина — Людмилы Дмитриенко — в саду открылся музей. Экспонатами стали подарки от людей из разных стран мира: национальные сувениры, письма, фотографии, реликвии, музыкальные инструменты, монеты, значки и другое.