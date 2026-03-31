Сочинский музей «Дерево Дружбы» отремонтируют за 450 млн рублей
В Сочи проведут реконструкцию сада-музея «Дерево Дружбы» и благоустроят территорию
11 марта Субтропический научный центр РАН разместил на сайте госзакупок тендер на выполнение капитального ремонта сочинского музея «Дерево Дружбы». 27 марта был определен исполнитель заказа.
На ремонт музея выделили 450,8 млн рублей. На эти средства исполнителю необходимо выполнить:
- комплекс предпроектных и проектных работ;
- подготовку документации для историко-культурной и государственной экспертизы;
- реконструкцию здания площадью 1578 кв. метров;
- благоустройство прилегающей к павильону территории.
Работы должны завершить не позднее 20 ноября 2027 года.
Сад-музей «Дерево Дружбы» находится в Сочи на улице Яна Фабрициуса, 2/28. Его начал создавать в 1934 году селекционер Федор Зорин. Он привил к саженцу понцируса — морозостойкого дикого лимона — веточку японского мандарина. Затем на деревце появились итальянский лимон, американский грейпфрут, китайский кинкан, испанский апельсин и множество других цитрусовых.
Со временем число различных сортов достигло 45, а авторами более 600 прививок стали знаменитости из 173 стран, в том числе президент Вьетнама Хо Ши Мин, а также советские ученые Отто Шмидт, космонавт Юрий Гагарин и певица Эдита Пьеха.
Само Дерево дружбы давно не вмещает всех желающих создать свою памятную веточку, поэтому в саду появились новые цитрусовые деревья для тех же целей.
В 1981 году по инициативе продолжательницы дела Зорина — Людмилы Дмитриенко — в саду открылся музей. Экспонатами стали подарки от людей из разных стран мира: национальные сувениры, письма, фотографии, реликвии, музыкальные инструменты, монеты, значки и другое.
