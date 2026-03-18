РЖД увеличат количество «Ласточек» между Сочи, Сириусом и курортом «Роза Хутор»

  © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
С 29 марта «Ласточки» по двум туристическим направлениям станут ходить в полтора раза чаще

13 марта пресс-служба РЖД сообщила, что с 29 марта почти в полтора раза увеличится количество «Ласточек» по направлениям Сочи — Сириус и Сириус — Роза Хутор. 

Из Центрального района курорта на федеральную территорию Сириус теперь будут курсировать 43 пары поездов вместо 30. Средний интервал между отправлениями сократится на 10,5 минуты — до 26 минут, а минимальный — на 2 минуты — до 6 минут. 

Между Сириусом и курортом «Роза Хутор» будут курсировать 11 пар поездов вместо 9. Средний интервал между отправлениями «Ласточек» составит 1 час 21 минуту, а минимальный — 24 минуты. 

РЖД отметили, что благодаря удобной стыковке на конечных остановках и промежуточных станциях пассажиры «Ласточек» смогут комфортно пересаживаться на другие электрички и поезда, включая те, что следуют в Абхазию. 

Как писали Юга.ру, 5 марта РЖД открыли продажу летних билетов на южные курорты, а «Гранд Экспресс» — в Крым.

