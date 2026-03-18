РЖД увеличат количество «Ласточек» между Сочи, Сириусом и курортом «Роза Хутор»

С 29 марта «Ласточки» по двум туристическим направлениям станут ходить в полтора раза чаще

13 марта пресс-служба РЖД сообщила, что с 29 марта почти в полтора раза увеличится количество «Ласточек» по направлениям Сочи — Сириус и Сириус — Роза Хутор.

Из Центрального района курорта на федеральную территорию Сириус теперь будут курсировать 43 пары поездов вместо 30. Средний интервал между отправлениями сократится на 10,5 минуты — до 26 минут, а минимальный — на 2 минуты — до 6 минут.