«Магнит» впервые за 20 лет получил чистый убыток, он составил 22 млрд рублей
1 апреля РБК сообщил, что впервые за 20 лет своего существования один из лидеров российского ритейла, компания «Магнит», столкнулся с чистым убытком по итогам 2025 года. Фирма ушла в минус на 22 млрд рублей.
Согласно отчетности, выручка АО «Тандер» за 2025 год выросла на 13% по сравнению с 2024-м и достигла 3,05 трлн рублей. Однако этот рост не спас ситуацию.
По данным РБК, главная причина убытков кроется в стремительном удорожании долговой нагрузки и росте операционных расходов. Затраты на производство и реализацию товаров выросли на 13,8%, составив 2,2 трлн рублей. Коммерческие расходы подскочили на 17%, до 746,5 млрд рублей.
«Инвестстрой» Галицкого второй год подряд уходит в минус:
Самый ощутимый удар пришелся на обслуживание долга: процентные расходы компании выросли в 1,7 раза — с 94,3 млрд рублей в 2024 году до 163,9 млрд рублей в 2025-м. В итоге прибыль от основного вида деятельности (продаж) сократилась на 12,6% до 138,7 млрд рублей.
В пресс-службе «Магнита» изданию сообщили, что финансовое положение компании остается устойчивым, а негативный результат АО «Тандер» связан с масштабной инвестиционной программой. 2025 год стал рекордным по капитальным вложениям: ритейлер открыл больше 2,5 тыс. новых магазинов и провел реновацию свыше 3,1 тыс. торговых точек.
Также в компании напомнили о покупке «Азбуки вкуса». Сочетание рекордных капвложений и ужесточения денежно-кредитной политики в стране привело к росту процентных расходов по кредитам.
В «Магните» подчеркнули, что отчетность АО «Тандер» не отражает полную картину, поскольку не учитывает результаты других активов холдинга — сетей «Дикси», «Самбери», «Азбука вкуса» и собственных производственных мощностей.
Как писали Юга.ру, «Агрокомплекс» бывшего губернатора Кубани Ткачева ушел в минус на 13 млрд рублей.