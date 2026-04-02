«Магнит» впервые за 20 лет получил чистый убыток, он составил 22 млрд рублей

1 апреля РБК сообщил, что впервые за 20 лет своего существования один из лидеров российского ритейла, компания «Магнит», столкнулся с чистым убытком по итогам 2025 года. Фирма ушла в минус на 22 млрд рублей.

Согласно отчетности, выручка АО «Тандер» за 2025 год выросла на 13% по сравнению с 2024-м и достигла 3,05 трлн рублей. Однако этот рост не спас ситуацию.

По данным РБК, главная причина убытков кроется в стремительном удорожании долговой нагрузки и росте операционных расходов. Затраты на производство и реализацию товаров выросли на 13,8%, составив 2,2 трлн рублей. Коммерческие расходы подскочили на 17%, до 746,5 млрд рублей.