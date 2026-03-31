«Агрокомплекс» бывшего губернатора Кубани Ткачева ушел в минус на 13 млрд рублей
Аналитический центр TAdviser сообщил, что фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева по итогам 2025 года получила чистый убыток в размере 13,124 млрд рублей. Годом ранее компания показывала прибыль в 6,7 млрд рублей.
В пояснениях к отчетности руководство называет две главные причины резкого ухудшения финансовых показателей. Во-первых, проценты по кредитам — сказался рост ключевой ставки Центробанка. Во-вторых, погодные условия — неблагоприятная обстановка привела к падению урожайности. В-третьих, приобретение сельхозактивов в Ростовской области.
Выручка компании сократилась на 7,7% и составила 85,56 млрд рублей. При этом себестоимость выросла на 6,1%, до 65,8 млрд рублей. На начало 2026 года задолженность организации по займам превысила 132 млрд рублей.
Напомним, соучредитель компании «Агрокомплекс», бывший губернатор Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев впервые вошел в топ миллиардеров мира. Его состояние оценивают в 1,8 млрд долларов. По этому показателю он занимает 2275-е место.
Как писали Юга.ру, в октябре 2025 года Арбитражный суд изъял у «Агрокомплекса» семьи бывшего губернатора Кубани 146 га сельхозземель.