«Агрокомплекс» бывшего губернатора Кубани Ткачева ушел в минус на 13 млрд рублей

Чистый убыток «Агрокомплекса» Ткачева по итогам 2025 года превысил 13 млрд рублей

Аналитический центр TAdviser сообщил, что фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева по итогам 2025 года получила чистый убыток в размере 13,124 млрд рублей. Годом ранее компания показывала прибыль в 6,7 млрд рублей.

В пояснениях к отчетности руководство называет две главные причины резкого ухудшения финансовых показателей. Во-первых, проценты по кредитам — сказался рост ключевой ставки Центробанка. Во-вторых, погодные условия — неблагоприятная обстановка привела к падению урожайности. В-третьих, приобретение сельхозактивов в Ростовской области.