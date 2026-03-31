«Агрокомплекс» бывшего губернатора Кубани Ткачева ушел в минус на 13 млрд рублей

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Чистый убыток «Агрокомплекса» Ткачева по итогам 2025 года превысил 13 млрд рублей

Аналитический центр TAdviser сообщил, что фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева по итогам 2025 года получила чистый убыток в размере 13,124 млрд рублей. Годом ранее компания показывала прибыль в 6,7 млрд рублей.

В пояснениях к отчетности руководство называет две главные причины резкого ухудшения финансовых показателей. Во-первых, проценты по кредитам — сказался рост ключевой ставки Центробанка. Во-вторых, погодные условия — неблагоприятная обстановка привела к падению урожайности. В-третьих, приобретение сельхозактивов в Ростовской области.

«Инвестстрой» Галицкого второй год подряд уходит в минус:

Выручка компании сократилась на 7,7% и составила 85,56 млрд рублей. При этом себестоимость выросла на 6,1%, до 65,8 млрд рублей. На начало 2026 года задолженность организации по займам превысила 132 млрд рублей.

Напомним, соучредитель компании «Агрокомплекс», бывший губернатор Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев впервые вошел в топ миллиардеров мира. Его состояние оценивают в 1,8 млрд долларов. По этому показателю он занимает 2275-е место.

Как писали Юга.ру, в октябре 2025 года Арбитражный суд изъял у «Агрокомплекса» семьи бывшего губернатора Кубани 146 га сельхозземель.

Сочинский музей «Дерево Дружбы» отремонтируют за 450 млн рублей
Telegram предупредил россиян о возможных проблемах с оплатой Premium-подписки
«Агрокомплекс» бывшего губернатора Кубани Ткачева ушел в минус на 13 млрд рублей
В апреле в шести районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора
«С 8 до 20, и в субботу». Дерипаска призвал к 12-часовому рабочему дню в РФ, его поддержал академик
«Нет связи, будто я посреди леса». В Краснодаре снова не работает мобильный интернет

Лента новостей

«Нет связи, будто я посреди леса»
Сегодня, 10:29
«Нет связи, будто я посреди леса»
В Краснодаре снова не работает мобильный интернет
Строительный мусор и незаконные сливы
Вчера, 14:59
Строительный мусор и незаконные сливы
Прокуратура Краснодара провела рейд на берегу реки Кубань
«С 8 до 20, и в субботу»
Сегодня, 11:38
«С 8 до 20, и в субботу»
Дерипаска призвал к 12-часовому рабочему дню в РФ, его поддержал академик

