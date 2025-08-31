«Магнит» купил «Азбуку вкуса» за 29 млрд рублей

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В сделку вошли 170 магазинов сети, фабрики-кухни в Москве и Петербурге, а также распределительные центры

29 августа «Ведомости» сообщили, что «Магнит» купил контрольный пакет акций московской сети супермаркетов премиум-класса «Азбука вкуса». Стоимость сделки составила 29,6 млрд рублей.

«Магнит» получил 170 магазинов сети, фабрики-кухни в Москве и Петербурге, а также распределительные центры. Для сравнения, чистая прибыль «Магнита» в 2024 году составила 50 млрд рублей. Ранее сделку оценивали в 35–40 млрд рублей.

Читайте также:

«Азбуку вкуса» в 1992 году основал Максим Кощеенко, Олег Лыткин, Сергей Верещагин и Олег Трыкин. В июне 2021-го СМИ писали о планах «Яндекса» по приобретению «Азбуки вкуса», но сделка так и не состоялась.

Как писали Юга.ру, компания «Магнит» планирует избавиться от крупноформатных объектов, чтобы развивать небольшие магазины.

«Магнит» Бизнес-сообщество Краснодар Торговля

Новости

«Магнит» купил «Азбуку вкуса» за 29 млрд рублей
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против ЦСКА
В сочинском Свирском ущелье пройдет субботник. Как принять участие?
Песни краснодарской группы «Белки на акации» попали в сериал по ТНТ о кубанской станице
В Краснодарском крае семилетнему Диме Сербат необходим аппарат ИВЛ. Как ему помочь?
Джигитовка, конные шоу и выставка мотоциклов. В Ростовской области пройдет фестиваль «От коня до комбайна»

Лента новостей

Духовность вместо прав человека
29 августа, 16:00
Духовность вместо прав человека
Как меняется гуманитарное образование в российских школах
На связи
28 августа, 18:05
На связи
Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp*
В Москве и Краснодаре все школьные и родительские чаты переведут в Max
29 августа, 14:09
В Москве и Краснодаре все школьные и родительские чаты переведут в Max

Реклама на сайте