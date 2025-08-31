«Магнит» купил «Азбуку вкуса» за 29 млрд рублей

В сделку вошли 170 магазинов сети, фабрики-кухни в Москве и Петербурге, а также распределительные центры

29 августа «Ведомости» сообщили, что «Магнит» купил контрольный пакет акций московской сети супермаркетов премиум-класса «Азбука вкуса». Стоимость сделки составила 29,6 млрд рублей. «Магнит» получил 170 магазинов сети, фабрики-кухни в Москве и Петербурге, а также распределительные центры. Для сравнения, чистая прибыль «Магнита» в 2024 году составила 50 млрд рублей. Ранее сделку оценивали в 35–40 млрд рублей.

«Азбуку вкуса» в 1992 году основал Максим Кощеенко, Олег Лыткин, Сергей Верещагин и Олег Трыкин. В июне 2021-го СМИ писали о планах «Яндекса» по приобретению «Азбуки вкуса», но сделка так и не состоялась.