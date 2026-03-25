«Инвестстрой» Галицкого второй год подряд уходит в минус. Убыток превысил 1,2 млрд рублей

Застройщик парка «Краснодар» отчитался о миллиардных убытках по итогам 2025 года

25 марта РБК сообщил, что компания «Инвестстрой», принадлежащая кубанскому бизнесмену Сергею Галицкому, завершила 2025 год с чистым убытком в 1,23 млрд рублей. Этот показатель оказался более чем на 20% выше прошлогоднего убытка, который составлял 997 млн рублей.

Также упала выручка компании — до 88,8 млрд рублей против 715,3 млрд рублей в 2024-м. Таким образом, показатель сократился почти в восемь раз.

Основной объем доходов обеспечила реализация ценных бумаг, принесшая 87,4 млрд рублей. Кроме того, выручку фирма получила от операционной аренды, продажи товаров собственного производства и оказания услуг.