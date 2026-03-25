«Инвестстрой» Галицкого второй год подряд уходит в минус. Убыток превысил 1,2 млрд рублей
25 марта РБК сообщил, что компания «Инвестстрой», принадлежащая кубанскому бизнесмену Сергею Галицкому, завершила 2025 год с чистым убытком в 1,23 млрд рублей. Этот показатель оказался более чем на 20% выше прошлогоднего убытка, который составлял 997 млн рублей.
Также упала выручка компании — до 88,8 млрд рублей против 715,3 млрд рублей в 2024-м. Таким образом, показатель сократился почти в восемь раз.
Основной объем доходов обеспечила реализация ценных бумаг, принесшая 87,4 млрд рублей. Кроме того, выручку фирма получила от операционной аренды, продажи товаров собственного производства и оказания услуг.
Это уже второй год подряд, когда компания фиксирует отрицательный финансовый результат. В 2024-м убыток достигал примерно 1,38 млрд рублей, тогда как 2023-й был для «Инвестстроя» прибыльным — 3,36 млрд рублей.
«Инвестстрой» известен как застройщик парка «Краснодар». В настоящее время компания занимается возведением новой очереди «Парка Облаков».
Кроме того, компания занимается реставрацией кинотеатра «Аврора» — работы должны завершить к концу 2028 года. Ранее «Инвестстрой» выступил застройщиком стадиона «Краснодар», который сейчас носит название «Ozon Арена».
