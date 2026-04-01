Жительница Ейска не смогла доказать, что продала дом и землю под влиянием мошенников

Сделку оформили еще в 2022 году. Покупателем выступил местный житель. По утверждению истицы, мошенники не только завладели ее домом, но также убедили женщину оформить на себя кредиты. В попытке вернуть утраченное имущество она обратилась в правоохранительные органы.

31 марта Четвертый кассационный суд общей юрисдикции сообщил , что жительница Ейска не смогла доказать, что продала свой дом под воздействием мошенников. Ей отказали в удовлетворении жалобы.

В ходе разбирательства в Ейском городском суде истица не смогла представить доказательства того, что в момент совершения сделки не осознавала значение своих действий или не могла руководить ими, а также не подтвердила факт обмана со стороны ответчика. Кроме того, на этапе предварительного расследования уголовного дела женщина отказалась от прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Напомним, 17 декабря 2025 года стало известно, что три коллегии Верховного суда России — по экономическим спорам, гражданским и административным делам — готовят обзор практики об оспаривании сделок с недвижимостью. Такое поручение дал председатель ВС Игорь Краснов. В обзор включат и дело Ларисы Долиной.

Летом 2024 года певица продала свою квартиру в центре Москвы Полине Лурье, но позже заявила, что сделку заключила «под влиянием мошенников». Дело обрело широкий общественный резонанс, а артистка в итоге выиграла суд — квартиру ей оставили. Однако Долина не вернула деньги покупательнице.

В декабре 2025-го Верховный суд оставил за Полиной Лурье квартиру, купленную у Ларисы Долиной.