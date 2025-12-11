В Сочи жертвы «схемы Долиной» отомстили пенсионерке и отключили свет в квартире. Это первый подобный случай в России

11 декабря телеграм-канал Shot сообщил , что в Сочи жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире, которую она продала, а потом вернула через суд. По данным источника, в июле этого года супруги из Новокузнецка купили жилье в Сочи. Квартира за 6,5 млн рублей была в продаже три месяца. Семья познакомилась с владелицей. Она предоставила покупателям все справки и после сделки заявила, что выписалась. Супруги приехали с вещами в Сочи, но в квартиру не попали. Хозяйка перестала отвечать на звонки.

Далее пенсионерка действовала по классической «схеме Долиной». Она обратилась в суд и назвала себя жертвой мошенников. Сделку признали недействительной. Женщина из Новокузнецка наняла адвоката и искала хозяйку все лето и осень.

Позже выяснилось, что пенсионерка работает медсестрой и пытается сделать себе справку о невменяемости. С этим диагнозом она не сможет работать, но останется при квартире и деньгах.

В борьбе за жилье сибирячка пошла на месть. На правах действующего собственника она заключила договор со снабжающими организациями и отключила свет в квартире пенсионерки.

Сейчас известно много случаев мошенничества в сфере продажи жилья. Такие ситуации назвали «эффектом Долиной» или же «схемой Долиной». Летом 2024 года певица Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы, но позже заявила, что сделку заключила «под влиянием мошенников». Дело обрело широкий общественный резонанс, а артистка в итоге выиграла суд — квартиру ей оставили. Однако Долина не вернула деньги покупательнице.

Напомним, что из-за этой схемы за 2025 год пострадали около 3 тыс. семей, а в третьем квартале этого года мошенники украли 8,2 млрд рублей.