Верховный суд оставил за Полиной Лурье квартиру, купленную у Ларисы Долиной. Но выселить певицу новый владелец пока не может

Верховный суд подтвердил право собственности Полины Лурье

16 сентября Верховный суд РФ сообщил, что вынес окончательное постановление по многомесячному имущественному спору между знаменитой певицей Ларисой Долиной и бизнесвумен Полиной Лурье. Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения трех нижестоящих инстанций, которые ранее признали сделку купли-продажи квартиры недействительной. Таким образом, высшая судебная инстанция отказала Ларисе Долиной в удовлетворении ее главного требования — вернуть жилье, — и окончательно оставила право собственности за покупательницей. Юридически квартира уже с 2024 года зарегистрирована в Росреестре на Лурье. Однако фактически новый владелец не может вселиться в свое имущество, поскольку певица, объявившая себя жертвой мошенников, отказывается освобождать помещение.

Требования Полины Лурье о принудительном выселении Долиной и прекращении ее права пользования жильем Верховный суд направил на новое рассмотрение в Московский городской суд. Как пояснила коллегия, это связано с необходимостью детального установления и правовой оценки ряда обстоятельств, значимых для разрешения этой части спора. Напомним, Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. После этого певица публично заявила, что стала жертвой мошенников и через суд потребовала возврата жилья. 17 декабря стало известно, что три коллегии Верховного суда России — по экономическим спорам, гражданским и административным делам — готовят обзор практики об оспаривании сделок с недвижимостью. Такое поручение дал председатель ВС Игорь Краснов. В обзор включат и дело Ларисы Долиной.