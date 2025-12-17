Верховный суд оставил за Полиной Лурье квартиру, купленную у Ларисы Долиной. Но выселить певицу новый владелец пока не может

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Верховный суд подтвердил право собственности Полины Лурье

16 сентября Верховный суд РФ сообщил, что вынес окончательное постановление по многомесячному имущественному спору между знаменитой певицей Ларисой Долиной и бизнесвумен Полиной Лурье. Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения трех нижестоящих инстанций, которые ранее признали сделку купли-продажи квартиры недействительной.

Таким образом, высшая судебная инстанция отказала Ларисе Долиной в удовлетворении ее главного требования — вернуть жилье, — и окончательно оставила право собственности за покупательницей. Юридически квартира уже с 2024 года зарегистрирована в Росреестре на Лурье. Однако фактически новый владелец не может вселиться в свое имущество, поскольку певица, объявившая себя жертвой мошенников, отказывается освобождать помещение.

Зловещая Долина:

Требования Полины Лурье о принудительном выселении Долиной и прекращении ее права пользования жильем Верховный суд направил на новое рассмотрение в Московский городской суд. Как пояснила коллегия, это связано с необходимостью детального установления и правовой оценки ряда обстоятельств, значимых для разрешения этой части спора.

Напомним, Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. После этого певица публично заявила, что стала жертвой мошенников и через суд потребовала возврата жилья.

17 декабря стало известно, что три коллегии Верховного суда России — по экономическим спорам, гражданским и административным делам — готовят обзор практики об оспаривании сделок с недвижимостью. Такое поручение дал председатель ВС Игорь Краснов. В обзор включат и дело Ларисы Долиной.

Как писали Юга.ру, в Сочи жертвы «схемы Долиной» отомстили пенсионерке и отключили свет в квартире. Это первый подобный случай в России.

Деньги Жилье Мошенничество Недвижимость

Новости

«Вместо памятника будет позорный и кривой новодел». Власти Ростова-на-Дону снесут исторический особняк для строительства отеля
Ингушетия, Чечня и Дагестан стали самыми некурящими регионами России
Оперштаб назвал фейком информацию об исках к Галицкому из-за отказа строить храм в Юбилейном микрорайоне Краснодара
В Краснодаре сбор подписей за отставку мэра обернулся проверкой Роскомнадзора
21 и 22 декабря краснодарцы смогут наблюдать звездопад Урсиды из созвездия Малой Медведицы
Верховный суд оставил за Полиной Лурье квартиру, купленную у Ларисы Долиной. Но выселить певицу новый владелец пока не может

Лента новостей

Старт горнолыжного курорта в Сочи перенесли из-за теплой погоды и дефицита снега в горах
Вчера, 17:48
Старт горнолыжного курорта в Сочи перенесли из-за теплой погоды и дефицита снега в горах
В каких местах уже можно кататься?
Дерипаску выдвинули в президенты российской федерации хоккея с мячом
Вчера, 17:53
Дерипаску выдвинули в президенты российской федерации хоккея с мячом
От 2 до 9 тыс. рублей
Вчера, 14:54
От 2 до 9 тыс. рублей
Узнали стоимость живых новогодних деревьев на елочном базаре Краснодара

Реклама на сайте