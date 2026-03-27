Жители Краснодара получили сообщения о сиренах. МЧС опровергло эту информацию

Вечером 26 марта жители Краснодара сообщили, что получили СМС-рассылку от РСЧС. В тексте было сказано, что в пятницу, 27 марта, с 9:30 до 10:00 в городе пройдет проверка систем оповещения. При этом официально власти о запуске сирен не сообщали. Отметим, что уведомления получили не все краснодарцы — это зависело от оператора связи.

Утром 27 марта пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявила, что проверка систем оповещения в столице региона не запланирована, а сирены запустят в соседнем субъекте — Адыгее.



В оперштабе Краснодарского края также сообщили, что «информация о СМС-рассылке с сообщением о проверке системы оповещения населения, распространяемая в соцсетях и мессенджерах, не соответствует действительности».



Напомним, что в последний раз сирены в Краснодаре запускали 4 марта. При этом во время реальных атак БПЛА сигналы тревоги ни разу не включали.

Жители стали массово жаловаться на отсутствие оповещений в экстренных случаях. После гибели девушки 18 марта мэр Краснодара пообещал включать сирены во время атак беспилотников.