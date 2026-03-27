Депутаты позволили принимать генпланы без публичных слушаний в Краснодарском крае

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Парламентарии Кубани упростили процедуру утверждения генпланов

26 марта депутаты ЗСК одобрили поправки в краевой градостроительный кодекс. Они закрепляют право администрации края вести проектирование без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Речь идет о проектах генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений.

В ЗСК пояснили, что такое упрощение процедуры позволит органам местного самоуправления «эффективнее решать вопросы местного значения, не снижая темпов строительства». Таким образом, жителей городов и станиц Краснодарского края лишили возможности влиять на решения о том, как будут развиваться их населенные пункты, включая вопросы застройки, зонирования территорий и размещения объектов инфраструктуры.

О нововведениях депутатам рассказал заместитель руководителя краевого департамента по архитектуре и градостроительству Евгений Кривошеев. Он напомнил, что в 2017 году в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, наделяющие регионы правом устанавливать случаи подготовки некоторых видов проектной документации без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

В разговоре с журналистом портала Юга.ру краснодарский общественник Виталий Черкасов рассказал, что депутаты крайне неосмотрительно и даже халатно распорядились своими полномочиями. По его словам, статьи 28, 31 и 45 Градостроительного кодекса действительно позволяют субьектам установить случаи, когда могут утверждаться документы без публичных обсуждений и общественных слушаний. Но такие случаи сложно придумать. Так, статьи можно применить, когда жители массового мигрируют в какое-то время время года. Например, отправляются за промыслом морских млекопитающий. 

«На примере утверждения различных генпланов Краснодарского края мы знаем, сколько людей пострадало и сколько смогло донести свою позицию во время обсуждений и слушаний. Сейчас этого механизма не будет. Но будут злоупотребления, как сейчас происходит в Юбилейном микрорайоне. Когда губернатор сказал — храму быть, в то время как 99% жителей на общественных обсуждениях высказались против. Будет твориться какой-то беспредел», — добавил Черкасов.

Напомним, 12 марта в Краснодаре состоялись общественные обсуждения проекта храма на набережной в Юбилейном микрорайоне. Они прошли дистанционно. Власти Краснодара проигнорировали мнение 99% участников общественных обсуждений, высказавшихся против строительства храма в ЮМР.

Как писали Юга.ру, 14 января мэр Краснодара подписал постановление о межевании земли в Юбилейном микрорайоне под новый храм, который чиновники решили посвятить бойцам СВО. Жители просят сохранить зеленую зону.

В конце марта участник СВО раскритиковал строительство храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Свою позицию он аргументировал необходимостью перенаправить средства на более насущные нужды военнослужащих.

