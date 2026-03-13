В Краснодаре появился кот-депутат Толик. Он намерен создать партию и следить за кубанской политикой
В Краснодар из Ставрополя переехал кот-депутат. Он завел телеграм-канал и планирует развивать политическую деятельность
7 марта появился телеграм-канал «Депутат Толик». В приветственном видео кот сообщил, что приехал в Краснодар из Ставрополя. Он заявил, что на Кубани ему нравится больше, чем в соседнем регионе, потому что тут есть Вениамин Кондратьев.
Толик планирует собрать партию котов-депутатов и следить за кубанским политическим и не только движением. Также он будет рассказывать, как хорошо жить в Краснодарском крае.
«Предлагаем то, что считаем нужным для администрации»:
В посте от 9 марта Толик сообщил подписчикам, что скоро его ждет кастрация. После операции он сможет полноценно заняться депутатской работой — «чинно, спокойно и не думая о девчонках».
11 марта Толик заявил, что выступает за православие и традиционные ценности. Однако он против строительства храма в зеленой зоне набережной Юбилейного микрорайона.
«У нас уже есть Рождественский храм и часовня. А забирать зеленые зоны, где каждый день гуляют жители, — плохо. Давайте искать лучшие решения», — написал кот-депутат.
Пока неизвестно, кто ведет кошачий телеграм-канал.
Напомним, в Краснодаре есть телеграм-канал дуба-хранителя Юбилейного микрорайона. Его ведут жители, выступающие за сохранение зеленой зоны.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара дистанционно провели общественные обсуждения проекта храма на ЮМР.