В Краснодаре появился кот-депутат Толик. Он намерен создать партию и следить за кубанской политикой

В Краснодар из Ставрополя переехал кот-депутат. Он завел телеграм-канал и планирует развивать политическую деятельность

7 марта появился телеграм-канал «Депутат Толик». В приветственном видео кот сообщил, что приехал в Краснодар из Ставрополя. Он заявил, что на Кубани ему нравится больше, чем в соседнем регионе, потому что тут есть Вениамин Кондратьев. Толик планирует собрать партию котов-депутатов и следить за кубанским политическим и не только движением. Также он будет рассказывать, как хорошо жить в Краснодарском крае.

В посте от 9 марта Толик сообщил подписчикам, что скоро его ждет кастрация. После операции он сможет полноценно заняться депутатской работой — «чинно, спокойно и не думая о девчонках». 11 марта Толик заявил, что выступает за православие и традиционные ценности. Однако он против строительства храма в зеленой зоне набережной Юбилейного микрорайона. «У нас уже есть Рождественский храм и часовня. А забирать зеленые зоны, где каждый день гуляют жители, — плохо. Давайте искать лучшие решения», — написал кот-депутат. Пока неизвестно, кто ведет кошачий телеграм-канал. Напомним, в Краснодаре есть телеграм-канал дуба-хранителя Юбилейного микрорайона. Его ведут жители, выступающие за сохранение зеленой зоны.