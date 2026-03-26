Суд оставил под стражей министра здравоохранения Краснодарского края. Кто исполняет его обязанности?

26 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что суд не удовлетворил апеляционную жалобу министра здравоохранения региона Евгения Филиппова. Он останется под стражей до 17 мая.

Позже пресс-служба министерства заявила, что Ирина Вязовская продолжает занимать прежний пост. В период временного отсутствия Филиппова она исполняет его обязанности без освобождения от своей должности.

Напомним, 17 марта силовики задержали руководителя минздрава региона Евгения Филиппова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В январе в его кабинете прошли обыски. По данным следствия, чиновник незаконно обогатился на 1 млрд рублей.