Суд оставил под стражей министра здравоохранения Краснодарского края. Кто исполняет его обязанности?
Бывший министр здравоохранения Кубани останется под стражей
26 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд не удовлетворил апеляционную жалобу министра здравоохранения региона Евгения Филиппова. Он останется под стражей до 17 мая.
25 марта ТАСС сообщило, что врио министра здравоохранения Краснодарского края стала Ирина Вязовская. Ранее она занимала пост первого заместителя главы ведомства.
Позже пресс-служба министерства заявила, что Ирина Вязовская продолжает занимать прежний пост. В период временного отсутствия Филиппова она исполняет его обязанности без освобождения от своей должности.
Напомним, 17 марта силовики задержали руководителя минздрава региона Евгения Филиппова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В январе в его кабинете прошли обыски. По данным следствия, чиновник незаконно обогатился на 1 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, суд изъял в доход государства имущество депутата гордумы Краснодара Виктора Тимофеева на 10 млрд рублей.