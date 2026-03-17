Министра здравоохранения Кубани задержали. Его подозревают в обогащении на 1 млрд рублей

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Главу Минздрава Кубани Евгения Филиппова задержали по подозрению в мошенничестве

17 марта РИА «Новости» сообщило, что в Краснодаре задержали министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова. По данным ТАСС, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уточняется, что в ходе незаконного обогащения в собственности чиновника оказались объекты недвижимости общей стоимостью свыше 1 млрд рублей.

Напомним, в январе задержали экс-вице-губернатора и директора телеканала «Кубань 24» Анну Минькову, которая курировала социальную сферу Кубани. Ее подозревают в мошенничестве в сфере здравоохранения и финансовых махинациях при эксплуатации здания поликлиники в Краснодаре.

В январе же прошли обыски в кабинете Евгения Филиппова. Они могут быть связаны с делом Миньковой.

Евгений Филиппов занимает должность министра здравоохранения Краснодарского края с 2013 года. Его полномочия несколько раз продлевал губернатор региона Вениамин Кондратьев, в последний раз — 21 января этого года.

Как писали Юга.ру, в январе арестовали министра транспорта Краснодарского края. Его обвиняют в мошенничестве.

