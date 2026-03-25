Сакура у трамвайных рельсов: на улице Ставропольской в Краснодаре расцвели сливы «писсарди»

Ежегодно в 20-х числах марта на улице Ставропольской на отрезке от Стасова до Старокубанской распускаются нежно-розовые цветки слив. В этот раз весна немного задержалась, и массовое цветение началось 24–25 марта.

Розовая аллея слив вдоль трамвайных путей стала излюбленным местом для краснодарской версии ханами — японской традиции любования цветущими деревьями. И хотя лепестки только набирают краску, на Ставропольской уже собрались охотники за красивыми кадрами.

Цветение сливы «писсарди» хрупкое и длится около недели, а ветер и дождь могут и вовсе сократить его до нескольких дней.