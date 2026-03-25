Сакура у трамвайных рельсов: на улице Ставропольской в Краснодаре расцвели сливы «писсарди»
Сливы «писсарди» вдоль трамвайных путей на улице Ставропольской традиционно открыли сезон ханами в Краснодаре
Ежегодно в 20-х числах марта на улице Ставропольской на отрезке от Стасова до Старокубанской распускаются нежно-розовые цветки слив. В этот раз весна немного задержалась, и массовое цветение началось 24–25 марта.
Розовая аллея слив вдоль трамвайных путей стала излюбленным местом для краснодарской версии ханами — японской традиции любования цветущими деревьями. И хотя лепестки только набирают краску, на Ставропольской уже собрались охотники за красивыми кадрами.
Цветение сливы «писсарди» хрупкое и длится около недели, а ветер и дождь могут и вовсе сократить его до нескольких дней.
Среди ярко-розовых крон внимание привлекает красивое исключение: одна из слив стала двухцветной — несколько веток на ней зацвели белым. По одной из версий, такое возможно из-за почковой мутации — в почках произошел сбой, и они перестали вырабатывать розовый пигмент.
Сакура — это собирательное название декоративных видов вишни. Часто под сакурой подразумевают вишню мелкопильчатую, или «канзан», которую можно встретить в Японском уголке парка «Краснодар» и в виде единичных посадок по всему городу. В широком смысле сакурой называют любые пышно цветущие деревья — от слив до яблонь.
Параллельно в Краснодаре зацветает и слива сорта «Нигра» в парке «Краснодар» рядом с одноименным кафе. А ко второй неделе апреля эстафету розового цветения на Ставропольской подхватят декоративные яблони — только теперь уже в районе КубГУ.
