Сакура у трамвайных рельсов: на улице Ставропольской в Краснодаре расцвели сливы «писсарди»

  Сливы «писсарди» на улице Ставропольской в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру
Сливы «писсарди» вдоль трамвайных путей на улице Ставропольской традиционно открыли сезон ханами в Краснодаре

Ежегодно в 20-х числах марта на улице Ставропольской на отрезке от Стасова до Старокубанской распускаются нежно-розовые цветки слив. В этот раз весна немного задержалась, и массовое цветение началось 24–25 марта.

Розовая аллея слив вдоль трамвайных путей стала излюбленным местом для краснодарской версии ханами — японской традиции любования цветущими деревьями. И хотя лепестки только набирают краску, на Ставропольской уже собрались охотники за красивыми кадрами.

Цветение сливы «писсарди» хрупкое и длится около недели, а ветер и дождь могут и вовсе сократить его до нескольких дней.

  Цветение сливы «писсарди» на улице Ставропольской в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру
Среди ярко-розовых крон внимание привлекает красивое исключение: одна из слив стала двухцветной — несколько веток на ней зацвели белым. По одной из версий, такое возможно из-за почковой мутации — в почках произошел сбой, и они перестали вырабатывать розовый пигмент.

  Цветение сливы «писсарди» на улице Ставропольской в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру
Какие деревья называют сакурой?

Сакура — это собирательное название декоративных видов вишни. Часто под сакурой подразумевают вишню мелкопильчатую, или «канзан», которую можно встретить в Японском уголке парка «Краснодар» и в виде единичных посадок по всему городу. В широком смысле сакурой называют любые пышно цветущие деревья — от слив до яблонь.

Параллельно в Краснодаре зацветает и слива сорта «Нигра» в парке «Краснодар» рядом с одноименным кафе. А ко второй неделе апреля эстафету розового цветения на Ставропольской подхватят декоративные яблони — только теперь уже в районе КубГУ.

