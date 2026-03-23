«Мы требуем, чтобы власть отстала от Telegram». В Краснодаре пройдет митинг против действий Роскомнадзора
В Краснодаре 28 марта пройдет согласованный митинг в защиту свободы слова
Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов анонсировал на 28 марта митинг за свободный интернет и против блокировок, вводимых Роскомнадзором. Мероприятие согласовано с местными властями.
Основные требования участников акции касаются соблюдения конституционных прав. Организаторы заявляют о несогласии с существующими ограничениями.
Среди ключевых лозунгов митинга — требования соблюдения 29-й статьи Конституции, отказ от цензуры, обеспечение свободы слова, а также противодействие блокировкам и замедлениям работы интернет-платформ. Организаторы также выражают требование к Роскомнадзору соблюдать законодательство и не нарушать права граждан.
«Мы требуем, чтобы власть не нарушала наши права и отстала от Telegram. Мы требуем прекратить нарушать права граждан и насиловать народ Max», — говорится в сообщении.
Митинг пройдет 28 марта в 11:00. Место проведения — территория сквера Кленового в районе первого отделения учхоза Кубань. Как пояснили организаторы, другие варианты согласовать не удалось.
«Мы хотим, чтобы власти хоть как-то услышали позицию людей. Сейчас все делается так, как будто мнения общества нет. Любая попытка согласовать митинг поближе обернулась отсылкой в сквер Покровский [находится в хуторе Копанской — прим. Юга.ру]. Мы хотим, чтобы наш голос прозвучал», — пояснил Александр Сафронов.
Как писали Юга.ру, 5 марта ФАС назвала размещение рекламы в Telegram незаконным. Роскомнадзор согласился со службой.