В Краснодарском крае стартовал проект по возвращению краснокнижных черепах в дикую природу

Партнерами проекта выступили Кавказский заповедник, Сочинский национальный парк, Сафари-парк в Геленджике и Центр временного содержания и реабилитации черепах в Анапе. Экспертное сопровождение обеспечивают герпетологи Марк Пестов и Анна Гнетнева.

24 марта пресс-служба Кавказского биосферного заповедника сообщила , что в Краснодарском крае стартовал проект «Возвращение черепахи». Он направлен на восстановление популяции редкого вида — черепахи Никольского.

В рамках проекта планируется создать в условиях дикой природы адаптационный вольер для черепах с последующим выпуском животных в естественную среду обитания.

«Проект состоит из двух больших смысловых частей. Первая — это мероприятия по сохранению черепахи: созданию реабилитационного центра, строительству вольера, и вторая — это экопросвещение, которое направлено на информирование граждан. Наша задача — чтобы люди не забирали черепах из природы и не поддерживали продажу животных», — отметил научный сотрудник Кавказского заповедника Алексей Бибин.

Заместитель директора по развитию территорий Кавказского заповедника Ольга Пегова напомнила, что еще в начале 2000-х годов вопросом реинтродукции средиземноморской черепахи в заповеднике занимался один из ведущих герпетологов страны Борис Сакоевич Туниев. Тогда в качестве места для реализации проекта была выбрана территория Тисо-самшитовой рощи Кавказского заповедника. Основу новой популяции, по словам Пеговой, составят черепахи из реабилитационных центров.

По данным ученых, спасение каждой особи имеет критическое значение, поскольку данный вид сохранился только на Черноморском побережье Краснодарского края. Еще несколько десятилетий назад сухопутные черепахи обитали во всем сочинском Причерноморье, однако постепенно популяция шла на убыль.

За последние годы зафиксированы лишь единичные случаи встречи с этой рептилией в районе горы Ахун и в Лазаревском районе Сочи. По мнению экспертов, несколько особей, возможно, обитают и на территории Тисо-самшитовой рощи, однако эти данные пока не подтверждены.

На состояние популяции черепахи Никольского повлиял целый ряд факторов. Среди них — уничтожение исторических мест обитания, изъятие животных из природы, а также строительство. Сокращает численность краснокнижной рептилии и инвазивный енот-полоскун, который уничтожает кладки яиц.

В настоящее время проект «Возвращение черепахи» находится на подготовительной стадии. Участники проекта уже посетили Сафари-парк в Геленджике и Центр временного содержания и реабилитации черепах в Анапе, откуда в дальнейшем будут переданы особи для акклиматизации и выпуска в дикую природу. Планируется, что первых «переселенцев» привезут в Сочи в следующем году.

Поддержать проект могут все. В интернете проводится анкетирование населения о встрече с черепахой Никольского в дикой природе.