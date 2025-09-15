Змеи и краснокнижные черепахи сгорели при пожаре под Новороссийском. Жителей просят сообщать о найденных пострадавших животных
В новороссийском «Прилагунье» снова произошел пожар. Погибли змеи, краснокнижные черепахи и грызуны — минимум 20 особей
«Наша газета Новороссийск» сообщила, что ночью 14 сентября загорелся недостроенный дворец спорта «Черноморский» на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Прилагунье». По словам жителей, сначала возникло небольшое пламя, но из-за сильного ветра огонь быстро охватил сухую траву.
Пожарные около двух часов боролись с огнем и потушили его к 5:30.
15 сентября экоактивистка Екатерина Сербина рассказала в телеграм-канале «Суджукская лагуна», что в результате пожара в «Прилагунье» погибли животные. Волонтеры обнаружили шесть мертвых черепах, больше десятка змей и одного грызуна. Они не успели спастись и сгорели заживо.
Также волонтеры нашли пять живых черепах и передали их на лечение в ветклинику. Одна из них, самая большая, погибла от отека легких. Специалисты продолжают поиски выживших животных.
Волонтеры попросили жителей сообщать о найденных пострадавших животных по телефонам ветклиники «Мой лучший друг»: +7 (988) 351-10-00 или РЦ «Баклан»: +7 (918) 990-23-49.
Ситуацию прокомментировал эколог Георгий Каваносян. Он заявил, что среди пострадавших рептилий — черепаха Никольского. Это подвид, занесенный в Красные книги РФ и Краснодарского края. Черепаха находится под угрозой исчезновения.
По словам Каваносяна, точную площадь и ущерб от пожара еще предстоит оценить.
Напомним, что в 2022 году новороссийское «Прилагунье» горело дважды. Тогда его пообещали охранять пожарные, а общественники требовали возбудить уголовное дело.
