Змеи и краснокнижные черепахи сгорели при пожаре под Новороссийском. Жителей просят сообщать о найденных пострадавших животных

Пожарные около двух часов боролись с огнем и потушили его к 5:30.

«Наша газета Новороссийск» сообщила , что ночью 14 сентября загорелся недостроенный дворец спорта «Черноморский» на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Прилагунье». По словам жителей, сначала возникло небольшое пламя, но из-за сильного ветра огонь быстро охватил сухую траву.

15 сентября экоактивистка Екатерина Сербина рассказала в телеграм-канале «Суджукская лагуна», что в результате пожара в «Прилагунье» погибли животные. Волонтеры обнаружили шесть мертвых черепах, больше десятка змей и одного грызуна. Они не успели спастись и сгорели заживо.

Также волонтеры нашли пять живых черепах и передали их на лечение в ветклинику. Одна из них, самая большая, погибла от отека легких. Специалисты продолжают поиски выживших животных.



Волонтеры попросили жителей сообщать о найденных пострадавших животных по телефонам ветклиники «Мой лучший друг»: +7 (988) 351-10-00 или РЦ «Баклан»: +7 (918) 990-23-49.