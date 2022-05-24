В сочинском нацпарке выпустили на свободу средиземноморскую черепаху
В Сочи выпустили на свободу 20-летнюю средиземноморскую черепаху Никольского
В сочинский нацпарк самца средиземноморской черепахи Никольского передали люди. Они взяли его из естественной среды обитания, продержали несколько дней дома и отдали специалистам, рассказали в пресс-службе нацпарка.
«Люди бездумно забирают домой черепах, но уже через пару дней животное становится им обузой. Они не знают, что с ним делать. Вот такая же судьба постигла этого крупного самца, которому около 20-ти лет, его взяли из природы, продержали дома, а дальше обратились к нам», — поделились в нацпарке.
Черепаха является краснокнижной. Ранее этот вид обитал на территории от Северной Африки через Ближний Восток до Кавказа и со временем образовал несколько подвидов. Позже ареал разорвали — черепах отлавливали, либо они умирали по естественным причинам. Сейчас в пределах Кавказа можно встретить несколько подвидов черепахи.
По закону в территориальной форме черепах сохраняют в заповеднике «Утриш» около Анапы и на территории нацпарка Сочи. Туда и решили выпустить животное, чтобы оно не только продолжало жить, но и оставило потомство.
Как писали Юга.ру, в апреле на пляже Джемете нашли огромную средиземноморскую черепаху. Она находилась в тяжелом состоянии. Рептилию приняли в центре реабилитации краснокнижной черепахи Никольского в селе Супсех. Но вылечить черепаху не удалось и она умерла.