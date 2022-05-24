В сочинском нацпарке выпустили на свободу средиземноморскую черепаху

В сочинский нацпарк самца средиземноморской черепахи Никольского передали люди. Они взяли его из естественной среды обитания, продержали несколько дней дома и отдали специалистам, рассказали в пресс-службе нацпарка.

«Люди бездумно забирают домой черепах, но уже через пару дней животное становится им обузой. Они не знают, что с ним делать. Вот такая же судьба постигла этого крупного самца, которому около 20-ти лет, его взяли из природы, продержали дома, а дальше обратились к нам», — поделились в нацпарке.