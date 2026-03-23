В трех районах и одном поселке Краснодара будут 20 дней отлавливать бездомных собак

В Краснодаре снова будут отлавливать безнадзорных животных

В список вошли микрорайоны Юбилейный, Гидрострой, КСК, а также поселок Новознаменский.

Краснодарский муниципальный приют для собак объявил о проведении отлова безнадзорных животных. Работы запланированы с 23 марта по 10 апреля.

Городские власти рекомендуют жителям усилить контроль за своими питомцами. Владельцам домашних животных настоятельно советуют не отпускать собак на свободный выгул без присмотра. Для обеспечения безопасности четвероногих необходимо использовать поводки.

Строительство муниципального приюта для бездомных животных в Краснодаре началось в октябре 2023 года. В тестовом режиме учреждение открыло свои двери 17 апреля 2025-го.

На данный момент приют функционирует в полном объеме и работает по программе ОСВВ, которая включает отлов, стерилизацию, вакцинацию и последующий выпуск животных в привычную среду обитания.