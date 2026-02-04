Правительство одобрило конфискацию домашних животных у жестоких хозяев

Правительство РФ одобрило законопроект об изъятии домашних животных у хозяев, которые жестоко обращаются с ними

3 февраля «Коммерсант» сообщил, что в правительстве России одобрили законопроект конфискации домашних животных в случае жестокого обращения их владельцев с ними.

Поправки к закону «Об ответственном обращении с животными» внесли депутаты Госдумы еще в мае 2025 года. Согласно им, изъятие животного будет проходить через суд, а в дальнейшем питомца отправят в приют.

Отметим, что на данный момент закон допускает только изъятие диких животных, которые с нарушениями содержатся как домашние. Помимо этого, домашнее животное является собственностью хозяина, а конфискация возможна только в случае совершения владельца правонарушения согласно статье о конфискации (ст. 243 ГК РФ).

Однако в статьях о конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ), о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ) и о несоблюдении требований к содержанию животных (ст. 8.52 КоАП РФ) возможность изъятия не прописана.

Также депутаты предлагают создать систему реагирования на сообщения граждан об агрессивных животных — для этого будут привлечены операторы экстренной службы 112, владельцы приютов, отделения Роспотребнадзора и уполномоченный орган власти.