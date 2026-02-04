Правительство одобрило конфискацию домашних животных у жестоких хозяев
Правительство РФ одобрило законопроект об изъятии домашних животных у хозяев, которые жестоко обращаются с ними
3 февраля «Коммерсант» сообщил, что в правительстве России одобрили законопроект конфискации домашних животных в случае жестокого обращения их владельцев с ними.
Поправки к закону «Об ответственном обращении с животными» внесли депутаты Госдумы еще в мае 2025 года. Согласно им, изъятие животного будет проходить через суд, а в дальнейшем питомца отправят в приют.
Отметим, что на данный момент закон допускает только изъятие диких животных, которые с нарушениями содержатся как домашние. Помимо этого, домашнее животное является собственностью хозяина, а конфискация возможна только в случае совершения владельца правонарушения согласно статье о конфискации (ст. 243 ГК РФ).
Однако в статьях о конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ), о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ) и о несоблюдении требований к содержанию животных (ст. 8.52 КоАП РФ) возможность изъятия не прописана.
Также депутаты предлагают создать систему реагирования на сообщения граждан об агрессивных животных — для этого будут привлечены операторы экстренной службы 112, владельцы приютов, отделения Роспотребнадзора и уполномоченный орган власти.
Учредитель благотворительного фонда «Благополучие животных» Татьяна Константинова заявила, что предложение чиновников необходимо доработать, так как имеющаяся инфраструктура может быть не готова к жалобам от граждан. Например, не указано, как будут принимать такие обращения, кто будет обучать операторов службы 112, какие конкретно службы будут отслеживать случаи жестокого обращения и что дальше будет с хозяевами.
Глава благотворительного фонда «Бим» Дарья Тараскина тоже выразила сомнения насчет законопроекта. По ее словам, работу нужно начинать со строительства приютов, в которые планируется помещать конфискованных животных.
«Животные — это собственность. Как будут отбирать эту собственность, куда помещать? И что будет дальше? Ведь средняя жизнь животного — 15 лет», — возмутилась Тараскина.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина отметила, что «сегодня крайне редко дают реальные сроки за жестокое обращение с животными». Поэтому владельцы должны осознавать, что при совершении таких действий, они могут попасть под уголовную ответственность.
Как писали Юга.ру, в июле 2025 года стало известно, что россиянам хотят запретить кормить животных возле многоквартирных домов.