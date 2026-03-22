Стартовала продажа билетов на матч футбольной сборной России в Краснодаре

  © Фото Евгения Таранжина
Российский футбольный союз начал продавать билеты на матч между сборными России и Никарагуа

РФС объявил о старте продаж билетов на ближайшие матчи сборной России: 27 марта против Никарагуа в Краснодаре и 31 марта против Мали в Санкт-Петербурге.

Билеты продаются на отдельном сайте, детям до 5 лет вход бесплатный, «фан-айди» для покупки и прохода на стадион не нужен. Краснодарский матч начнётся 27 марта в 19:30.

В сборную России на эти матчи вызваны два игрока ФК «Краснодар» — вратарь Станислав Агкацев и защитник Валентин Пальцев, а также воспитанник клубной академии вратарь Матвей Сафонов, который ныне играет в «Пари Сен-Жермен» и на этой неделе попал в символическую сборную Лиги чемпионов.

Сборная Никарагуа занимает 131-е место в мировом рейтинге среди 210 участников. Ее наивысшее достижение — 6-е место в чемпионате Центральной Америки (КОНКАКАФ) в 1967 году. В европейских чемпионатах выступает один никарагуанец — полузащитник Якоб Монтес (за бельгийский клуб «Моленбек»). Крупнейшее поражение в истории этой команды состоялось в октябре 1975 года — 0:14 от Бразилии.

Предыдущий матч сборной России в Краснодаре закончился победой наших с двузначным счетом — 11:0 над Брунеем (188-е место в мировом рейтинге).

Напомним, что неделю назад из-за атаки беспилотников пришлось перенести баскетбольный матч между «Локомотивом-Кубань» и «Пари НН», поскольку нижегородцы не смогли прилететь в Краснодар.

