Из-за атаки беспилотников ЦСКА не смог вылететь из Краснодара, а соперники «Локомотива-Кубани» не могут прилететь на матч

Футболисты ЦСКА застряли в Краснодаре из-за ограничений на полеты, а баскетболисты «Пари НН» второй день не могут прилететь на игру

18 марта издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что футбольный клуб ЦСКА не смог вовремя вылететь из Краснодара из-за ограничений на полеты и угрозы атаки БПЛА.

Напомним, краснодарский аэропорт не работал 23 часа — ограничения на полеты ввели 17 марта в 10:00 и сняли 18 марта в 9:20, однако в 11:50 снова ввели.

17 марта московская команда провела матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против клуба «Краснодар», который закончился со счетом 0:4 в пользу «быков».

Игроки ЦСКА должны были вылететь из кубанской столицы утром 18 марта, однако рейс в столицу перенесли на дневное время. На данный момент краснодарский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты.