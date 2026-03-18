Из-за атаки беспилотников ЦСКА не смог вылететь из Краснодара, а соперники «Локомотива-Кубани» не могут прилететь на матч
Футболисты ЦСКА застряли в Краснодаре из-за ограничений на полеты, а баскетболисты «Пари НН» второй день не могут прилететь на игру
18 марта издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что футбольный клуб ЦСКА не смог вовремя вылететь из Краснодара из-за ограничений на полеты и угрозы атаки БПЛА.
Напомним, краснодарский аэропорт не работал 23 часа — ограничения на полеты ввели 17 марта в 10:00 и сняли 18 марта в 9:20, однако в 11:50 снова ввели.
17 марта московская команда провела матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против клуба «Краснодар», который закончился со счетом 0:4 в пользу «быков».
Игроки ЦСКА должны были вылететь из кубанской столицы утром 18 марта, однако рейс в столицу перенесли на дневное время. На данный момент краснодарский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты.
Отметим, что ближайший матч москвичей должен состояться 21 марта — против махачкалинского «Динамо».
Также пресс-атташе баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Тимур Рыжков сообщил Юга.ру, что матч с командой «Пари НН» из Нижнего Новгорода, запланированный на 18 марта, может не состояться — спортсмены уже второй день подряд не могут вылететь в Краснодар.
Как писали Юга.ру, 18 марта Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА.