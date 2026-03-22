В Краснодарском крае на месяц поменяется расписание электричек ‒ как именно?
Собрали для вас все изменения в графике движения пригородных поездов в Краснодарском крае на период с 23 марта по 25 апреля
Пресс-служба АО «Кубань Экспресс-Пригород» объявила об изменении графика движения электричек в Краснодарском крае с 23 марта по 25 апреля. Поезда будут ходить по новому расписанию «по техническим причинам, <...> в связи с проведением ремонтных работ на инфраструктуре железнодорожного транспорта».
Какие именно изменения произойдут в графике электричек?
Поезд № 6701 «Тимашевская — Краснодар» (05.27): отправление от ст.Тимашевская в 05.20 (ранее на 7 мин), Ведмидивка 05.52-05.53 (вместо 05.59-06.00), Мышастовка 06.06-06.07 (вместо 06.13-06.14), Титаровка 06.16-06.17 (вместо 06.23-06.24), Краснодар-2 06.52-06.53, прибытие на ст.Краснодар-1 в 07.11 (график);
поезд № 6702 « Краснодар — Староминская» (09.28): отправление от ст.Краснодар-1 в 08.52 (ранее на 35 мин), Краснодар-2 09.08-09.11 (ранее на 35 мин), Титаровка 09.45-09.46 (ранее на 30 мин), Мышастовка 09.54-09.55 (вместо 10.24-10.25), Ведмидивка 10.07-10.08 (вместо 10.37-10.38), Тимашевская 10.35-10.53 (ранее на 27 мин), Брюховецкая 11.11-11.12 (вместо 11.38-11.39), Придорожная 11.44-11.45 (ранее на 14 мин), Каневская 11.53-11.54 (вместо 12.07-12.08), Деревянковка 12.01-12.02 (вместо 12.15-12.16), Албаши 12.16-12.17 (вместо 12.30-12.31), прибытие на ст. Староминская-Тим в 12.35 (ранее на 14 мин);
поезд № 6704 «Краснодар — Тимашевская» (18.25): отправление от ст.Краснодар-1 в 18.25 (график), Краснодар-2 18.41-18.47 (+5 мин), Титаровка 19.13-19.14 (+ 5 мин), Мышастовка 19.22-19.23 (вместо 19.17-19.18), Ведмидивка 19.36-19.50 (вместо 19.31-19.46), прибытие на ст. Тимашевская в 20.17 (+4 мин);
поезд № 6705 «Староминская — Краснодар» (06.31): отправление от ст. Староминская-Тим в 06.24 (ранее на 7 мин), Албаши 06.42-06.43 (вместо 06.49-06.50), Деревянковка 06.57-06.58 (вместо 07.04-07.05), Каневская 07.05-07.06 (вместо 07.12-07.13), Придорожная 07.14-07.15 (вместо 07.21-07.22), Брюховецкая 07.49-07.50 (вместо 07.43-07.44), Тимашевская 08.10-08.24 (+4 мин), Ведмидивка 08.56-08.57 (вместо 08.52-08.53), Мышастовка 09.10-09.11 (вместо 09.06-09.07), Титаровка 09.20-09.21 (вместо 09.16-09.17), Краснодар-2 09.49-09.51 (+4 мин), прибытие на ст. Краснодар-1 в 10.08 (+4 мин);
поезд № 6706 «Краснодар — Староминская» (15.17): отправление от ст.Краснодар-1 в 15.17 (график), Краснодар-2 15.33-15.34, Титаровка 15.59-16.00, Мышастовка 16.08-16.09, Ведмидивка 16.21-16.22, Тимашевская 16.49-17.07 (+ 3 мин), Брюховецкая 17.25-17.26 (+ 3 мин), Придорожная 17.58-17.59 (+16 мин), Каневская 18.07-18.08 (вместо 17.51-17.52), Деревянковка 18.15-18.16 (вместо 17.59-18.00), Албаши 18.30-18.31 (вместо 18.14-18.15), прибытие на ст.Староминская-Тим. в 18.49 (+16 мин);
поезд № 6708 «Краснодар — Тимашевская» (17.45): отправление от ст.Краснодар-1 в 17.50 (+5 мин), Краснодар-2 18.06-18.07 (+5 мин), Титаровка 18.38-18.39 (вместо 18.33-18.34), Мышастовка 18.47-18.48 (вместо 18.42-18.43), Ведмидивка 19.00-19.01 (вместо 18.55-18.56), прибытие на ст. Тимашевская в 19.28 (+5 мин);
поезд № 6709 «Староминская — Краснодар» (15.29): отправление от ст. Староминская-Тим в 15.21 (ранее на 8 мин), Албаши 15.38-15.39 (вместо 15.46-15.47), Деревянковка 15.53-15.54 (вместо 16.01-16.02), Каневская 16.01-16.02 (вместо 16.09-16.10), Придорожная 16.10-16.11 (ранее на 8 мин), Брюховецкая 16.45-16.46 (+5 мин), Тимашевская 17.05-17.19 (вместо 17.00-17.15), Ведмидивка 17.51-17.52 (вместо 17.47-17.48), Мышастовка 18.05-18.06 (вместо 18.01-18.02), Титаровка 18.15-18.16 (вместо 18.11-18.12), Краснодар-2 18.45-18.46 (вместо 18.41-18.42), прибытие на ст. Краснодар-1 в 19.03 (+4 мин);
поезд № 6710 «Краснодар — Тимашевская» (20.41): отправление от ст.Краснодар-1 в 20.49 (+8 мин), Краснодар-2 21.05-21.06 (+8 мин), Титаровка 21.35-21.36 (вместо 21.25-21.26), Мышастовка 21.44-21.45 (вместо 21.34-21.35), Ведмидивка 21.57-21.58 (вместо 21.47-21.48), прибытие на ст. Тимашевская в 22.25 (+10 мин);
поезд № 6769 «Староминская — Тимашевская» (18.55): отправление от ст. Староминская-Тим в 19.47 (+52 мин), Албаши 20.04-20.05 (вместо 19.12-19.13), Деревянковка 20.19-20.20 (вместо 19.27-19.28), Каневская 20.27-20.28 (вместо 19.35-19.36), Придорожная 20.36-20.37 (+52 мин), Брюховецкая 21.11-21.12 (+1 час 05 мин), прибытие на ст.Тимашевская в 21.31 (+1 час 05 мин).
Поезд № 6012 «Туапсе — Краснодар» (20.03, в составе составного поезда «Сириус — Туапсе — Краснодар — Кавказская — Армавир» №№ 6014/6012/6010/6060): отправление от ст. Туапсе в 20.03 (график), ОП Кирпичное 20.21-20.21.5, Кривенковская 20.28-20.29, Чилипси 20.43-20.43.5, Чинары 20.53,5-20.54, Афапостик 21.03-21.03.5, Фанагорийская 21.17,5-21.18, Горячий_Ключ 21.39-21.52 (+6 мин), Энем-1 22.32-22.33 (+6 мин), прибытие на ст. Краснодар в 22.45 (+6 мин).
поезд № 6715 «Краснодар-1 — Горячий Ключ» (08.55): отправление от ст. Краснодар-1 в 08.55 (+5 минут), Кубань 09.04-09.05 (вместо 08.59-09.00), Энем-1 09.12-09.13 (вместо 09.07-09.08), Энем-2 09.19-09.20 (вместо 09.14-09.15), Шенджий 09.37-09.48 (график), далее согласно расписанию, прибытие на ст. Горячий Ключ в 10.28;
поезд № 6718 «Горячий Ключ — Краснодар» (10.43): отправление со ст. Горячий Ключ в 10.43(график), Саратовская 10.54-10.55, Псекупс 11.08-11.17 (вместо 11.08-11.09), Шенджий 11.29-11.30 (вместо 11.21-11.22), Энем-2 11.48-11.49 (вместо 11.40-11.41), Энем-1 11.54-11.55 (вместо 11.46-11.47), Кубань 12.02-12.03 (вместо 11.54-11.55), прибытие на ст. Краснодар-1 в 12.11 (+8 мин);
поезд №6719 «Краснодар-1 — Горячий Ключ (20.40): отправление от станции Краснодар-1 в 20.37 (ранее на 3 мин), Кубань 20.46-20.47 (вместо 20.49-20.50), Энем-1 20.54-20.55 (вместо 20.57-20.58), Энем-2 21.01-21.12 (+7 мин), Шенджий 21.29-21.30 (вместо 21.22-21.23), Псекупс 21.44-21.45 (вместо 21.37-21.38), Саратовская 21.59-22.18 (вместо 21.52-22.14), прибытие на станцию Горячий Ключ в 22.30 (+4 мин);
поезд № 6917 «Горячий Ключ — Туапсе» (10.50): отправление от ст. Горячий Ключ 10.50 (график), Долина Очарований 11.00-11.01, Фанагорийская 11.12-11.28 (+15 мин), Афапостик 11.45-12.04 (вместо 11.30-11.31), Чинары 12.16-12.17 (+30 мин), Чилипси 12.34-12.35 (вместо 12.04-12.05), Кривенковская 12.54-12.55 (вместо 12.24-12.25), Греческий 13.08-13.09 (вместо 12.38-12.39), прибытие на ст. Туапсе в 13.29 (+30 минут);
поезд № 6919 «Горячий Ключ — Туапсе» (17.22): отправление от ст. Горячий Ключ в 17.22 (график), Долина Очарований 17.32-17.33, Фанагорийская 17.44-17.53 (+8 мин), Афапостик 18.10-18.11 (вместо 18.02-18.03), Чинары 18.23-18.24 (вместо 18.15-18.16), Чилипси 18.41-18.42 (вместо 18.33-18.39), Кривенковская 19.01-19.02 (вместо 18.58-18.59), Греческий 19.15-19.16 (вместо 19.12-19.13), прибытие на ст. Туапсе в 19.36 (+3 мин).
Поезд № 6754 «Новороссийск — Краснодар-1» (07.50): отправление от станции Новороссийск в 07.50(график), следует действующим расписанием до станции Ильская, далее Ильская 09.56-10.05(+5 мин), Северская 10.11-10.12(вместо 10.06-10.07), Афипская 10.25-10.26(вместо 10.20-10.21), Энем-1 10.37-10.38(вместо 10.32-10.33), Кубань 10.45-10.46(вместо 10.40-10.41), прибытие на станцию Краснодар-1 в 10.54(+5 мин);
поезд № 6755 «Краснодар-1 — Новороссийск» (08.40): отправление от станции Краснодар в 09.05 (+25 мин), Кубань 09.14-09.15 (вместо 08.49-08.50), Энем-1 09.22-09.23 (вместо 08.57-08.58), Афипская 09.35-09.36 (вместо 09.10-09.11), Северская 09.48-09.49 (вместо 09.23-09.24), Ильская 09.59-10.00 (вместо 09.34-09.35), Хабль 10.09-10.12 (вместо 09.44-09.47), Ахтырская 10.23-10.24 (вместо 09.58-09.59), Эриванский 10.33-10.34 (вместо 10.08-10.09), Абинская 10.43-10.44 (вместо 10.18-10.19), Крымская 10.57-10.58 (вместо 10.32-10.33), Баканская 11.15-11.16 (вместо 10.50-10.51), Тоннельная 11.40-11.56 (вместо 11.15-11.31), Гайдук 12.06-12.07 (вместо 11.41-11.42), прибытие на станцию Новороссийск в 12.23 (+25 мин).
Поезд № 6232 «Кущевка — Тихорецкая» (17.31): отправление со ст. Кущевка в 17.34 (+3 мин), Кисляковка 17.51-17.52 (вместо 17.48-17.49), Крыловская 18.06-18.07 (вместо18.03-18.04), Сосыка-Ростовская 18.27-18.28 (вместо 18.24-18.25), Леушковская 18.44-18.45 (вместо 18.41-18.42), Тихонький 18.56-18.57 (вместо 18.53-18.54), прибытие на ст.Тихорецкая в 19.13 (+3 мин);
поезд № 6854 «Степная — Кущевка» (17.11): отправление со ст. Степная в 17.14 (+3 мин), прибытие на ст. Кущевка в 17.33 (+3 мин);
поезд № 6972 «Степная — Тихорецкая» (09.17): отправление со ст. Степная в 09.44 (+27 минут), Кущёвка 10.02-10.03 (вместо 09.35-09.36), Кисляковка 10.20-10.21 (вместо 09.53-09.54), Крыловская 10.35-10.36 (вместо 10.08-10.09), Сосыка-Ростовская 10.54-10.55 (вместо 10.27-10.28), Леушковская 11.11-11.12 (вместо 10.44-10.45), Тихонький 11.23-11.24 (вместо 10.56-10.57), прибытие на ст. Тихорецкая в 11.39 (+27 минут).
Поезд № 6854 «Степная — Тихорецкая» (17.11): отправление со ст. Степная в 17.14 (+3 мин), Кущевка в 17.33-17.34 (вместо 17.30-17.31), Кисляковка 17.51-17.52 (вместо 17.48-17.49), Крыловская 18.06-18.07 (вместо18.03-18.04), Сосыка-Ростовская 18.27-18.28 (вместо 18.24-18.25), Леушковская 18.44-18.45 (вместо 18.41-18.42), Тихонький 18.56-18.57 (вместо 18.53-18.54), прибытие на ст.Тихорецкая в 19.13 (+3 мин);
Поезд № 6273 «Орловка-Кубанская — Староминская» (14.45): отправление от ст. Орловка-Кубанская в 14.40 (ранее на 5 минут), прибытие на ст. Староминская в 15.07 (ранее на 5 минут);
поезд № 6275 «Орловка-Кубанская — Староминская» (06.00): отправление от ст. Орловка-Кубанская в 05.53 (ранее на 7 минут), прибытие на ст. Староминская в 06.21 (ранее на 7 минут);
поезд № 6277 «Орловка-Кубанская — Староминская» (21.06): отправление от ст. Орловка-Кубанская в 21.29 (+23 минуты), прибытие на ст. Староминская в 21.58 (+25 минут);
поезд № 6284 «Староминская — Орловка-Кубанская» (13.02): отправление от ст. Староминская в 12.48 (ранее на 14 минут), прибытие на ст. Орловка-Кубанская в 13.12 (ранее на 14 минут).
Также обо всех изменениях расписания можно узнать на бесплатной горячей линии ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
