В Краснодарском крае на месяц поменяется расписание электричек ‒ как именно?

Направление «Краснодар – Тимашевская – Староминская» с 23 марта по 25 апреля

Поезд № 6701 «Тимашевская — Краснодар» (05.27): отправление от ст.Тимашевская в 05.20 (ранее на 7 мин), Ведмидивка 05.52-05.53 (вместо 05.59-06.00), Мышастовка 06.06-06.07 (вместо 06.13-06.14), Титаровка 06.16-06.17 (вместо 06.23-06.24), Краснодар-2 06.52-06.53, прибытие на ст.Краснодар-1 в 07.11 (график);

поезд № 6702 « Краснодар — Староминская» (09.28): отправление от ст.Краснодар-1 в 08.52 (ранее на 35 мин), Краснодар-2 09.08-09.11 (ранее на 35 мин), Титаровка 09.45-09.46 (ранее на 30 мин), Мышастовка 09.54-09.55 (вместо 10.24-10.25), Ведмидивка 10.07-10.08 (вместо 10.37-10.38), Тимашевская 10.35-10.53 (ранее на 27 мин), Брюховецкая 11.11-11.12 (вместо 11.38-11.39), Придорожная 11.44-11.45 (ранее на 14 мин), Каневская 11.53-11.54 (вместо 12.07-12.08), Деревянковка 12.01-12.02 (вместо 12.15-12.16), Албаши 12.16-12.17 (вместо 12.30-12.31), прибытие на ст. Староминская-Тим в 12.35 (ранее на 14 мин);

поезд № 6704 «Краснодар — Тимашевская» (18.25): отправление от ст.Краснодар-1 в 18.25 (график), Краснодар-2 18.41-18.47 (+5 мин), Титаровка 19.13-19.14 (+ 5 мин), Мышастовка 19.22-19.23 (вместо 19.17-19.18), Ведмидивка 19.36-19.50 (вместо 19.31-19.46), прибытие на ст. Тимашевская в 20.17 (+4 мин);

поезд № 6705 «Староминская — Краснодар» (06.31): отправление от ст. Староминская-Тим в 06.24 (ранее на 7 мин), Албаши 06.42-06.43 (вместо 06.49-06.50), Деревянковка 06.57-06.58 (вместо 07.04-07.05), Каневская 07.05-07.06 (вместо 07.12-07.13), Придорожная 07.14-07.15 (вместо 07.21-07.22), Брюховецкая 07.49-07.50 (вместо 07.43-07.44), Тимашевская 08.10-08.24 (+4 мин), Ведмидивка 08.56-08.57 (вместо 08.52-08.53), Мышастовка 09.10-09.11 (вместо 09.06-09.07), Титаровка 09.20-09.21 (вместо 09.16-09.17), Краснодар-2 09.49-09.51 (+4 мин), прибытие на ст. Краснодар-1 в 10.08 (+4 мин);

поезд № 6706 «Краснодар — Староминская» (15.17): отправление от ст.Краснодар-1 в 15.17 (график), Краснодар-2 15.33-15.34, Титаровка 15.59-16.00, Мышастовка 16.08-16.09, Ведмидивка 16.21-16.22, Тимашевская 16.49-17.07 (+ 3 мин), Брюховецкая 17.25-17.26 (+ 3 мин), Придорожная 17.58-17.59 (+16 мин), Каневская 18.07-18.08 (вместо 17.51-17.52), Деревянковка 18.15-18.16 (вместо 17.59-18.00), Албаши 18.30-18.31 (вместо 18.14-18.15), прибытие на ст.Староминская-Тим. в 18.49 (+16 мин);

поезд № 6708 «Краснодар — Тимашевская» (17.45): отправление от ст.Краснодар-1 в 17.50 (+5 мин), Краснодар-2 18.06-18.07 (+5 мин), Титаровка 18.38-18.39 (вместо 18.33-18.34), Мышастовка 18.47-18.48 (вместо 18.42-18.43), Ведмидивка 19.00-19.01 (вместо 18.55-18.56), прибытие на ст. Тимашевская в 19.28 (+5 мин);

поезд № 6709 «Староминская — Краснодар» (15.29): отправление от ст. Староминская-Тим в 15.21 (ранее на 8 мин), Албаши 15.38-15.39 (вместо 15.46-15.47), Деревянковка 15.53-15.54 (вместо 16.01-16.02), Каневская 16.01-16.02 (вместо 16.09-16.10), Придорожная 16.10-16.11 (ранее на 8 мин), Брюховецкая 16.45-16.46 (+5 мин), Тимашевская 17.05-17.19 (вместо 17.00-17.15), Ведмидивка 17.51-17.52 (вместо 17.47-17.48), Мышастовка 18.05-18.06 (вместо 18.01-18.02), Титаровка 18.15-18.16 (вместо 18.11-18.12), Краснодар-2 18.45-18.46 (вместо 18.41-18.42), прибытие на ст. Краснодар-1 в 19.03 (+4 мин);



поезд № 6710 «Краснодар — Тимашевская» (20.41): отправление от ст.Краснодар-1 в 20.49 (+8 мин), Краснодар-2 21.05-21.06 (+8 мин), Титаровка 21.35-21.36 (вместо 21.25-21.26), Мышастовка 21.44-21.45 (вместо 21.34-21.35), Ведмидивка 21.57-21.58 (вместо 21.47-21.48), прибытие на ст. Тимашевская в 22.25 (+10 мин);

поезд № 6769 «Староминская — Тимашевская» (18.55): отправление от ст. Староминская-Тим в 19.47 (+52 мин), Албаши 20.04-20.05 (вместо 19.12-19.13), Деревянковка 20.19-20.20 (вместо 19.27-19.28), Каневская 20.27-20.28 (вместо 19.35-19.36), Придорожная 20.36-20.37 (+52 мин), Брюховецкая 21.11-21.12 (+1 час 05 мин), прибытие на ст.Тимашевская в 21.31 (+1 час 05 мин).

Источник данных