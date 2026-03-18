В Краснодаре автобус № 93 больше не будет ездить до Гидростроя
Маршрут автобуса № 93 изменили и сократили. Конечной остановкой теперь станет парк «Краснодар»
Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 21 марта автобусный маршрут № 93 будет изменен и сокращен. Сейчас транспорт следует от остановки «ТРЦ Любимово» по улицам Россинского, Московской, Красной, Северной, Селезнева и Мачуги до конечной точки «Eлица Валерия Гассия».
С субботы автобусы по-прежнему будут отправляться от «ТРЦ Любимово» и следовать по улицам Россинского и Московской, однако дальше путь проляжет иначе. Вместо центральных улиц транспорт поедет по Зиповской, Российской и Жлобы. Конечной остановкой теперь станет «Cтадион Краснодар».
Что касается количества транспорта на линии, то в будние дни и по субботам на маршрут будет выходить десять автобусов. По воскресеньям их число сократится до восьми машин.
Городские власти просят заранее планировать свои поездки с учетом предстоящих изменений в работе общественного транспорта.
