В Краснодаре автобус № 93 больше не будет ездить до Гидростроя

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 21 марта автобусный маршрут № 93 будет изменен и сокращен. Сейчас транспорт следует от остановки «ТРЦ Любимово» по улицам Россинского, Московской, Красной, Северной, Селезнева и Мачуги до конечной точки «Eлица Валерия Гассия».

С субботы автобусы по-прежнему будут отправляться от «ТРЦ Любимово» и следовать по улицам Россинского и Московской, однако дальше путь проляжет иначе. Вместо центральных улиц транспорт поедет по Зиповской, Российской и Жлобы. Конечной остановкой теперь станет «Cтадион Краснодар».