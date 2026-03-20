В Краснодарском крае в выходные потеплеет до 19 °С. Местами пройдет дождь

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в субботу и в воскресенье, 21 и 22 марта, ожидается переменная облачность. В регионе прогнозируют небольшой дождь, в горах — с мокрым снегом. Ветер усилится до 12–14 м/с, в отдельных районах — до 15–18 м/с.



Температура воздуха ночью — 2–8 °C. Днем 21 марта потеплеет до 15 °C, а 22 марта — до 19 °C. На Азовском побережье днем — до 12–14 °C. В горах ночью — от –3 °C до 2 °C, днем 21 марта — 0–5 °C, а 22 марта — 2–7 °C.