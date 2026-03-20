Объем рекламных публикаций в Telegram вырос на фоне ограничений

После начала ограничений работы Telegram количество рекламы в мессенджере выросло: в феврале на 50%, в марте — на 68%

20 марта «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса CloudBuying сообщил, что несмотря на ограничения работы Telegram, спрос на рекламу в нем вырос.

Так, после 10 февраля (тогда Роскомнадзор заявил о начале ограничений мессенджера) число рекламных публикаций выросло на 15–20% в сравнении с началом 2026 года и на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

Также увеличилось количество постов — до 50–52 тыс. в сутки. По данным сервиса мониторинга и аналитики Telegram-каналов TGStat, ранее оно составляло 30–45 тыс. в сутки.

После того как ФАС признала рекламу в Telegram незаконной, количество коммерческих предложений снизилось до 44–45 тыс. в сутки, однако спрос оставался высоким — по сравнению с мартом 2025 года он вырос на 68%.