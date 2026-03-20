Объем рекламных публикаций в Telegram вырос на фоне ограничений
После начала ограничений работы Telegram количество рекламы в мессенджере выросло: в феврале на 50%, в марте — на 68%
20 марта «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса CloudBuying сообщил, что несмотря на ограничения работы Telegram, спрос на рекламу в нем вырос.
Так, после 10 февраля (тогда Роскомнадзор заявил о начале ограничений мессенджера) число рекламных публикаций выросло на 15–20% в сравнении с началом 2026 года и на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.
Также увеличилось количество постов — до 50–52 тыс. в сутки. По данным сервиса мониторинга и аналитики Telegram-каналов TGStat, ранее оно составляло 30–45 тыс. в сутки.
После того как ФАС признала рекламу в Telegram незаконной, количество коммерческих предложений снизилось до 44–45 тыс. в сутки, однако спрос оставался высоким — по сравнению с мартом 2025 года он вырос на 68%.
Эксперты отметили, что рекламодатели ускоряли кампании и размещали публикации раньше запланированного срока, опасаясь ограничений и желая минимизировать риски.
«Telegram сегодня сложно заменить одним каналом. Переход — это не просто переложить бюджет, а заново собрать связку: инвентарь, аналитику, контент, таргетинг и прогноз по эффективности. Для многих рекламодателей это дольше, дороже и рискованнее, чем продолжать работать в Telegram даже с поправкой на турбулентность и дальнейшую неопределенность», — отметил гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов.
Как писали Юга.ру, 19 марта стало известно, что Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками сервисов.