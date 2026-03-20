Объем рекламных публикаций в Telegram вырос на фоне ограничений

  • Telegram © Фото Елены Синеок, Юга.ру
После начала ограничений работы Telegram количество рекламы в мессенджере выросло: в феврале на 50%, в марте — на 68%

20 марта «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса CloudBuying сообщил, что несмотря на ограничения работы Telegram, спрос на рекламу в нем вырос. 

Так, после 10 февраля (тогда Роскомнадзор заявил о начале ограничений мессенджера) число рекламных публикаций выросло на 15–20% в сравнении с началом 2026 года и на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

Также увеличилось количество постов — до 50–52 тыс. в сутки. По данным сервиса мониторинга и аналитики Telegram-каналов TGStat, ранее оно составляло 30–45 тыс. в сутки. 

После того как ФАС признала рекламу в Telegram незаконной, количество коммерческих предложений снизилось до 44–45 тыс. в сутки, однако спрос оставался высоким — по сравнению с мартом 2025 года он вырос на 68%. 

Глупость, жадность или предательство:

Эксперты отметили, что рекламодатели ускоряли кампании и размещали публикации раньше запланированного срока, опасаясь ограничений и желая минимизировать риски. 

«Telegram сегодня сложно заменить одним каналом. Переход — это не просто переложить бюджет, а заново собрать связку: инвентарь, аналитику, контент, таргетинг и прогноз по эффективности. Для многих рекламодателей это дольше, дороже и рискованнее, чем продолжать работать в Telegram даже с поправкой на турбулентность и дальнейшую неопределенность», — отметил гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. 

Как писали Юга.ру, 19 марта стало известно, что Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками сервисов.

Объем рекламных публикаций в Telegram вырос на фоне ограничений
Бегают за жертвой и переносят смертельную лихорадку. На юге России проснулись клещи-хищники
Правила этикета, каллиграфия и чаепитие из самовара. Литературный музей приглашает детей на экскурсию
В Краснодаре 20 марта 50 домов останутся без света
В Краснодаре будут включать сирены, чтобы предупредить жителей о БПЛА
В музее Краснодара пройдет литературный завтрак «Драматургичность прозы»

Лента новостей

«Я всю жизнь живу с чувством абсурда»
Вчера, 16:00
«Я всю жизнь живу с чувством абсурда»
Ishome — о грядущем концерте в Краснодаре и альбоме, который пролежал в столе семь лет
Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом — губернатор
Вчера, 15:04
Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом — губернатор
Глупость, жадность или предательство?
Вчера, 13:45
Глупость, жадность или предательство?
Кто и зачем убивает Telegram

