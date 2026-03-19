«Громко и очень страшно». В Прикубанском округе Краснодара обломки сбитых БПЛА повредили окна и автомобили
В Краснодаре обломки беспилотника упали во дворе многоэтажки. Жители слышали звуки взрывов, но им снова не пришли оповещения
19 марта в 1:24 мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале об угрозе атаки БПЛА. В 2:17 он рассказал, что в Прикубанском округе беспилотник упал во дворе многоэтажки — обломки повредили окна квартир в двух корпусах и припаркованные автомобили.
По предварительным данным, никто не пострадал. Угрозу атаки БПЛА в городе отменили ближе к 7 утра.
Ночь взрывов и тишины:
Краснодарцы сообщили в соцсетях, что ночью слышали звуки взрывов, но им вновь не пришли уведомления от МЧС.
Комментарии пользователей:
- «Вот сейчас было громко и очень страшно».
- «Почему не было оповещения от МЧС об атаках? Один раз можно признать ошибкой, проблемой, но два раза — это уже система».
- «Я с собаками была на улице, сидела на площадке. Был грохот, видела, как камушки в наш дом полетели».
- «По какой причине МЧС перестало в самые массированные атаки информировать население? А до этого просто засыпало сообщениями».
Напомним, что в ночь на 18 марта Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. Пострадали частные дома и многоэтажки, медцентр, парковки и автомобили. Погибла одна жительница в ЖК «Мой город» на Западном Обходе. Ей оказалась 25-летняя девушка по имени Марина.
Как писали Юга.ру, 18 марта в Адыгее в поселке Энем обломки сбитых дронов нанесли урон частному сектору. Двое детей получили осколочные ранения.
