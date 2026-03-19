«Громко и очень страшно». В Прикубанском округе Краснодара обломки сбитых БПЛА повредили окна и автомобили

Краснодарский край

Распечатать

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
В Краснодаре обломки беспилотника упали во дворе многоэтажки. Жители слышали звуки взрывов, но им снова не пришли оповещения

19 марта в 1:24 мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале об угрозе атаки БПЛА. В 2:17 он рассказал, что в Прикубанском округе беспилотник упал во дворе многоэтажки — обломки повредили окна квартир в двух корпусах и припаркованные автомобили.

По предварительным данным, никто не пострадал. Угрозу атаки БПЛА в городе отменили ближе к 7 утра.

Ночь взрывов и тишины:

Краснодарцы сообщили в соцсетях, что ночью слышали звуки взрывов, но им вновь не пришли уведомления от МЧС.

Комментарии пользователей:

  • «Вот сейчас было громко и очень страшно».
  • «Почему не было оповещения от МЧС об атаках? Один раз можно признать ошибкой, проблемой, но два раза — это уже система».
  • «Я с собаками была на улице, сидела на площадке. Был грохот, видела, как камушки в наш дом полетели».
  • «По какой причине МЧС перестало в самые массированные атаки информировать население? А до этого просто засыпало сообщениями».

Напомним, что в ночь на 18 марта Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. Пострадали частные дома и многоэтажки, медцентр, парковки и автомобили. Погибла одна жительница в ЖК «Мой город» на Западном Обходе. Ей оказалась 25-летняя девушка по имени Марина.

Как писали Юга.ру, 18 марта в Адыгее в поселке Энем обломки сбитых дронов нанесли урон частному сектору. Двое детей получили осколочные ранения.

Безопасность Город Краснодар Происшествия СВО

Реклама на сайте