«Громко и очень страшно». В Прикубанском округе Краснодара обломки сбитых БПЛА повредили окна и автомобили

В Краснодаре обломки беспилотника упали во дворе многоэтажки. Жители слышали звуки взрывов, но им снова не пришли оповещения

19 марта в 1:24 мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале об угрозе атаки БПЛА. В 2:17 он рассказал , что в Прикубанском округе беспилотник упал во дворе многоэтажки — обломки повредили окна квартир в двух корпусах и припаркованные автомобили. По предварительным данным, никто не пострадал. Угрозу атаки БПЛА в городе отменили ближе к 7 утра.

Краснодарцы сообщили в соцсетях, что ночью слышали звуки взрывов, но им вновь не пришли уведомления от МЧС.



Комментарии пользователей:

«Вот сейчас было громко и очень страшно».

«Почему не было оповещения от МЧС об атаках? Один раз можно признать ошибкой, проблемой, но два раза — это уже система».

«Я с собаками была на улице, сидела на площадке. Был грохот, видела, как камушки в наш дом полетели».

«По какой причине МЧС перестало в самые массированные атаки информировать население? А до этого просто засыпало сообщениями».

Напомним, что в ночь на 18 марта Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. Пострадали частные дома и многоэтажки, медцентр, парковки и автомобили. Погибла одна жительница в ЖК «Мой город» на Западном Обходе. Ей оказалась 25-летняя девушка по имени Марина.