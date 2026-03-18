Власти Сочи опровергли информацию о том, что к концу года курорт потеряет 1 млн туристов

  © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Туроператоры заявили, что по итогам 2026 года Сочи может потерять 1 млн туристов. Чиновники это опровергли

Предыстория: в феврале в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в начале 2026 года спрос на отдых в Сочи снизился на 30% из-за атак БПЛА. Также 14 марта вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что по итогам года курорт может потерять до 1 млн туристов.

17 марта ТАСС со ссылкой на председателя комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Светлану Ермилову сообщил, что сейчас средняя загрузка отелей в Сочи составляет почти 50%, и предпосылок для снижения турпотока на 1 млн человек нет. 

«Сейчас мы увидели в СМИ информацию о том, что город Сочи недосчитается 1 млн туристов. У нас нет таких предпосылок. На сегодняшний день средняя загрузка отелей составляет 46–48%. Это достаточный уровень, который в межсезонье позволяет нам уверенно стоять на ногах», — заявила Ермилова.

Однако мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что на курорте зафиксировали небольшое снижение бронирований. По его словам, это связано с высокой стоимостью билетов на поезда и самолеты и нестабильной работой аэропорта на фоне участившихся атак БПЛА.

Как писали Юга.ру, спрос на туры в Краснодарский край снизился на 15% из-за разлива нефти.

