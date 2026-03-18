В Краснодаре задержали экс-директора детской школы искусств и казачьей культуры им. Захарченко

В Краснодаре по подозрению в получении взятки задержали бывшего руководителя школы-интерната им. Захарченко Ивана Албанова

На это обратил внимание журналист Андрей Кошик. По его данным, исполняющим обязанности директора музыкального колледжа назначили Дениса Камардина. Однако момент написания новости на официальном сайте Кубанского казачьего хора руководителем все еще значится Албанов.

18 марта Прикубанский суд Краснодара избрал для бывшего директора детской школы-интерната искусств и казачьей культуры имени Захарченко Ивану Албанову меру пресечения в виде ареста. Его подозревают в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Иван Албанов был директором школы-интерната с 2015 года до декабря 2025-го. До этого он работал главным хормейстером Кубанского казачьего хора.

Школу-интернат народного искусства для одаренных детей имени Захарченко создали в 1985 году как спутник Кубанского казачьего хора. В учебном учреждении больше 500 мальчиков и девочек занимаются вокалом, танцами, игрой на гармони, баяне, бандуре, балалайке, домре, духовых и ударных музыкальных инструментах.



Дети могут обучаться и проживать в интернате с 5-го по 11 класс. Обучение в школе бесплатное, ребятам предоставляют учебники, костюмы для выступлений и музыкальные инструменты.