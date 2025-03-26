В Краснодаре задержали Виктора Захарченко-младшего, замгендиректора Кубанского казачьего хора. Он это отрицает
На внука директора Кубанского казачьего хора возбудили уголовное дело
24 марта «Интерфакс» сообщил, что полиция задержала заместителя генерального директора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко-младшего. Это внук художественного руководителя и главного дирижера Виктора Гавриловича. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
«Захарченко задержан. Против него возбуждено дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сказал собеседник агентства.
По его данным, в рамках расследования уголовного дела обыски прошли у самого подозреваемого Захарченко и некоторых руководителей знаменитого коллектива.
Семейный государственный:
Портал 93.ru заявил, что постановление о возбуждении дела есть в распоряжении редакции.
28-летний Виктор Захарченко-младший с марта 2020 года руководит производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью хора. По версии следствия, с 13 мая по 11 ноября 2022 года он организовал четыре выездных концерта казачьего коллектива и потратил на них 3,5 млн рублей. Эти выступления необоснованно включили в государственное задание, утвержденное краевым Минкультом.
Полиция считает, что Захарченко-младший действовал из личных интересов и нанес ущерб учреждению.
Кроме того, 11 апреля 2024 года обвиняемый организовал концерт в краснодарском отеле Four Points by Sheraton для ограниченного круга лиц. Следователи установили, что за это выступление Захарченко получил не меньше 1 млн рублей. Мероприятие тоже не соответствовало задачам хора и нанесло ущерб деловой репутации коллектива и краевого Минкульта.
25 марта ТАСС сообщило, что правоохранители опровергли сообщения о задержании Виктора Захарченко-младшего. Кроме того, сам обвиняемый заявил агентству, что он не задержан, а коллектив готовится к очередному концерту в Москве.
Напомним, в декабре 2021 года Минкульт обнаружил необоснованные расходы Кубанского казачьего хора в размере 125 млн рублей. В 2022-м глава Кубанского казачьего хора Виктор Гаврилович Захарченко стал Героем Труда и сказал, что его коллектив «влачит существование».
Как писали Юга.ру, Минкульт выяснил, что директор Кубанского казачьего хора неправомерно назначил своего внука заместителем.