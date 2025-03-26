В Краснодаре задержали Виктора Захарченко-младшего, замгендиректора Кубанского казачьего хора. Он это отрицает

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

На внука директора Кубанского казачьего хора возбудили уголовное дело

24 марта «Интерфакс» сообщил, что полиция задержала заместителя генерального директора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко-младшего. Это внук художественного руководителя и главного дирижера Виктора Гавриловича. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

«Захарченко задержан. Против него возбуждено дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сказал собеседник агентства.

По его данным, в рамках расследования уголовного дела обыски прошли у самого подозреваемого Захарченко и некоторых руководителей знаменитого коллектива.

Семейный государственный:

Портал 93.ru заявил, что постановление о возбуждении дела есть в распоряжении редакции.

28-летний Виктор Захарченко-младший с марта 2020 года руководит производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью хора. По версии следствия, с 13 мая по 11 ноября 2022 года он организовал четыре выездных концерта казачьего коллектива и потратил на них 3,5 млн рублей. Эти выступления необоснованно включили в государственное задание, утвержденное краевым Минкультом.

Полиция считает, что Захарченко-младший действовал из личных интересов и нанес ущерб учреждению.

Кроме того, 11 апреля 2024 года обвиняемый организовал концерт в краснодарском отеле Four Points by Sheraton для ограниченного круга лиц. Следователи установили, что за это выступление Захарченко получил не меньше 1 млн рублей. Мероприятие тоже не соответствовало задачам хора и нанесло ущерб деловой репутации коллектива и краевого Минкульта.

25 марта ТАСС сообщило, что правоохранители опровергли сообщения о задержании Виктора Захарченко-младшего. Кроме того, сам обвиняемый заявил агентству, что он не задержан, а коллектив готовится к очередному концерту в Москве.

Напомним, в декабре 2021 года Минкульт обнаружил необоснованные расходы Кубанского казачьего хора в размере 125 млн рублей. В 2022-м глава Кубанского казачьего хора Виктор Гаврилович Захарченко стал Героем Труда и сказал, что его коллектив «влачит существование».

Как писали Юга.ру, Минкульт выяснил, что директор Кубанского казачьего хора неправомерно назначил своего внука заместителем.

Деньги Краснодар Кубанский казачий хор Полиция

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