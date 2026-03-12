«Не будет ни черта функционировать». В Госдуме пообещали, что при блокировке Telegram не поможет и VPN

В Госдуме заявили, что полную блокировку Telegram нельзя будет обойти через VPN-сервисы. Роскомнадзор собирается отслеживать трафик

11 марта зампредседатель комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сообщил «Национальной службе новостей», что при блокировке мессенджера Telegram им нельзя будет воспользоваться даже через сервисы VPN.

Свинцов заявил, что у Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик и при необходимости федеральная служба сможет его «поджимать».

«Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать. Останутся только легальные сервисы VPN, которые нужны для работы СМИ. Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать», — отметил зампредседатель.