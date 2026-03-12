«Не будет ни черта функционировать». В Госдуме пообещали, что при блокировке Telegram не поможет и VPN
В Госдуме заявили, что полную блокировку Telegram нельзя будет обойти через VPN-сервисы. Роскомнадзор собирается отслеживать трафик
11 марта зампредседатель комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сообщил «Национальной службе новостей», что при блокировке мессенджера Telegram им нельзя будет воспользоваться даже через сервисы VPN.
Свинцов заявил, что у Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик и при необходимости федеральная служба сможет его «поджимать».
«Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать. Останутся только легальные сервисы VPN, которые нужны для работы СМИ. Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать», — отметил зампредседатель.
Также Свинцов заявил, что «Telegram необходимо отрегулировать, а не блокировать». По его словам, у властей нет интереса запретить мессенджер и запретить россиянам вести бизнес через него.
«Никто не предлагает закрыть этот вид связи. Предлагают соблюсти законы: за три дня можно открыть ООО, встать на учет и взаимодействовать с органами, которые обеспечивают безопасность твоих же пользователей. Все это — временные неудобства», — сообщил Свинцов.
Также он отметил, что со временем люди смогут найти альтернативы, а государство — «все предложить».
Напомним, в середине января Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Telegram не планируется. 10 февраля Роскомнадзор начал ограничивать работу мессенджера на территории России.
17 февраля телеграм-канал Baza сообщил, что с 1 апреля в России планируют полностью заблокировать мессенджер. Роскомнадзор намерен применить к Telegram те же меры, что ранее использовались в отношении Instagram* и Facebook*.
Как писали Юга.ру, в январе стало известно, что власти потратят почти 2,3 миллиарда рублей на блокировку VPN и интернета с помощью ИИ.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.