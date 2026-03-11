В Анапе обломки БПЛА попали в многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали

11 марта телеграм-канал «ЧП Анапа» сообщил, что в городе прозвучала сирена, предупреждающая об опасности атаки БПЛА. Через некоторое время этот же паблик заявил, что к многоквартиному дому на улице Пустошкина, 22 прибыли экстренные службы, которые оцепили территорию. Людей из здания эвакуировали.

Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в дом на улице Пустошкина, 22 попали фрагменты БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, возгорания не зафиксировано. На месте работают пожарные, МЧС, служба спасения, полиция, Росгвардия, ДПС.