Новую набережную в Анапе не откроют в этом году. Сроки перенесли

Краснодарский край

  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Новая набережная Анапы готова только наполовину. Сроки сдачи объекта перенесли на 2027 год

9 марта портал 93.ру сообщил, что готовность новой набережной Анапы составляет только 50%. Из-за этого сдачу объекта перенесли на 2027 год.

Об этом изданию заявили в мэрии курорта. По данным пресс-службы, сейчас на набережной специалисты заливают берегоукрепительные секции.

Напомним, набережная протянется от отеля «Утесов» в направлении Лысой горы. Ее длина составит 1,5 км. Проект включает благоустройство шестиметровой пешеходной зоны, велодорожки, смотровых площадок с видом на море и озеленение.

Она станет продолжением так называемой «белой набережной», открывшейся в 2022 году. Строители будут использовать гранит, балясины и фонари в едином стиле. В 2024-м в мэрии заявляли, что реализация проекта займет два года.

Администрация Анапы заключила «договор пожертвования» с компанией-застройщиком. Инвестором выступает ООО «Специализированный застройщик Развитие». Эта компания параллельно возводит пятизвездочный отель в Джубге. Подрядчиком строительных работ является компания «Стройэксперт».

Как писали Юга.ру, власти хотят сделать Анапу курортом федерального значения.

