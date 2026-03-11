Новую набережную в Анапе не откроют в этом году. Сроки перенесли

Новая набережная Анапы готова только наполовину. Сроки сдачи объекта перенесли на 2027 год

Об этом изданию заявили в мэрии курорта. По данным пресс-службы, сейчас на набережной специалисты заливают берегоукрепительные секции.

9 марта портал 93.ру сообщил , что готовность новой набережной Анапы составляет только 50%. Из-за этого сдачу объекта перенесли на 2027 год.

Напомним, набережная протянется от отеля «Утесов» в направлении Лысой горы. Ее длина составит 1,5 км. Проект включает благоустройство шестиметровой пешеходной зоны, велодорожки, смотровых площадок с видом на море и озеленение.

Она станет продолжением так называемой «белой набережной», открывшейся в 2022 году. Строители будут использовать гранит, балясины и фонари в едином стиле. В 2024-м в мэрии заявляли, что реализация проекта займет два года.

Администрация Анапы заключила «договор пожертвования» с компанией-застройщиком. Инвестором выступает ООО «Специализированный застройщик Развитие». Эта компания параллельно возводит пятизвездочный отель в Джубге. Подрядчиком строительных работ является компания «Стройэксперт».