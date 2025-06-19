В Анапе хотят построить три отеля и детский лагерь за 43 млрд рублей

18 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что в Анапе планируют построить три отеля и детский лагерь за 43 млрд рублей. Соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме. На территории лагеря «Юбилейный» инвестор хочет возвести новый корпус для отдыха на 2,1 тыс. мест и обновить инфраструктуру. В строительство вложат 5 млрд рублей.

К 2030 году компания «Нова» планирует построить пятизвездочный СПА-отель «Анапа Хилс» на 337 номеров. Территория комплекса включит в себя смотровую площадку «800 ступеней». Инвестор намерен вложить в средство размещения 8,1 млрд рублей.

«Специализированный застройщик АН инвестиции» реализует на курорте два проекта. Один из них предполагает строительство нового отеля «Николай I Hotel & Spa» на 464 номера в районе улицы Таманской. Объем инвестиций составит 12 млрд рублей.



По второму проекту возведут пятизвездочную гостиницу на 453 номера. Также инвертор благоустроит набережную протяженностью 7 км. Компания вложит в проект 18 млрд рублей.