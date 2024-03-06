В Анапе построят новый участок курортной набережной
В Анапе курортную набережную продлят в сторону Супсеха
Набережная протянется от отеля «Утесов» в направлении Лысой горы. Ее длина составит 1,5 км. Проект включает благоустройство шестиметровой пешеходной зоны, велодорожки, смотровых площадок с видом на море и озеленение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Анапы.
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Новый участок продолжит так называемую «белую набережную», открывшуюся в Анапе в 2022 году. Строители используют те же элементы: гранит, балясины, фонари в едином стиле.
Сейчас идет демонтаж существующих сооружений, расчистка земельных участков и выемка грунта. Через 1,5–2 недели начнется первый цикл монолитных работ. Срок реализации проекта — два года.
Как писали ранее Юга.ру, курорт «Новая Анапа» может принять первых туристов в 2030 году.