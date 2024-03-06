В Анапе построят новый участок курортной набережной

В Анапе курортную набережную продлят в сторону Супсеха

Набережная протянется от отеля «Утесов» в направлении Лысой горы. Ее длина составит 1,5 км. Проект включает благоустройство шестиметровой пешеходной зоны, велодорожки, смотровых площадок с видом на море и озеленение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Бронирование туров «все включено» в Анапу в 2024 году увеличилось на 40%: Сколько будут стоить путевки?

Новый участок продолжит так называемую «белую набережную», открывшуюся в Анапе в 2022 году. Строители используют те же элементы: гранит, балясины, фонари в едином стиле.



Сейчас идет демонтаж существующих сооружений, расчистка земельных участков и выемка грунта. Через 1,5–2 недели начнется первый цикл монолитных работ. Срок реализации проекта — два года.