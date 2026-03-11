В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком хоррор-фэнтези «Убийство священного оленя»

  • Кадр из трейлера к фильму «Убийство священного оленя» © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ
    Кадр из трейлера к фильму «Убийство священного оленя»

В кинотеатре «Каро 8» 18 марта пройдет спецпоказ фильма Йоргоса Лантимоса (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 18 марта показ фантастического хоррора «Убийство священного оленя» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

В центре повествования — успешный кардиохирург Стивен Мерфи. У него престижная работа, любящая жена-офтальмолог Анна и двое детей — дочь Ким и сын Боб. В эту размеренную идиллию вторгается 16-летний Мартин. Подросток считает Стивена виновным в смерти своего отца, который скончался на операционном столе несколько лет назад.

Главную роль исполнил Колин Фаррелл. «Убийство священного оленя» участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где Йоргос Лантимос и Эфтимис Филиппу выиграли приз за лучший сценарий.

Название и сюжетная конструкция фильма отсылают к древнегреческой трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде». Лантимос использует длинные, статичные планы, симметричные композиции и нарочито неестественные, механические диалоги. Все это создает эффект нарастающей тревоги.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 18 марта в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

