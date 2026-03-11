В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком хоррор-фэнтези «Убийство священного оленя»

В центре повествования — успешный кардиохирург Стивен Мерфи. У него престижная работа, любящая жена-офтальмолог Анна и двое детей — дочь Ким и сын Боб. В эту размеренную идиллию вторгается 16-летний Мартин. Подросток считает Стивена виновным в смерти своего отца, который скончался на операционном столе несколько лет назад.

Критик Кира Кац анонсировала на 18 марта показ фантастического хоррора «Убийство священного оленя» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Главную роль исполнил Колин Фаррелл. «Убийство священного оленя» участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где Йоргос Лантимос и Эфтимис Филиппу выиграли приз за лучший сценарий.

Название и сюжетная конструкция фильма отсылают к древнегреческой трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде». Лантимос использует длинные, статичные планы, симметричные композиции и нарочито неестественные, механические диалоги. Все это создает эффект нарастающей тревоги.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 18 марта в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.