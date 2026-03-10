Гоголь, Шекспир, Гюго. В Краснодаре в кино покажут два российских спектакля и оперу из театра Неаполя
В кинотеатрах Краснодара покажут спектакли театра Моссовета и МДТ, а также оперу итальянского театра «Сан-Карло» (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На широком экране в марте можно будет посмотреть оперу и два спектакля. Узнать подробности можно на сайте.
Расписание кинопоказов:
- 13 марта — спектакль «Женитьба» (16+), Государственный академический театр имени Моссовета (Москва), новое прочтение классической пьесы Николая Гоголя, режиссер-постановщик Евгений Марчелли. Показ пройдет в кинотеатре «Монитор на Красной площади»;
- 19 марта — опера «Джоконда» (18+), театр «Сан-Карло» (Неаполь), классическая венецианская драма на историческом фоне, в главных партиях Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Людовик Тезье. Показ пройдет в кинотеатре «Монитор Сити»;
- 27 марта — спектакль «Ромео и Джульетта во мгле» (16+), Академический Малый драматический театр (МДТ, Санкт-Петербург), камерная версия вечной трагедии по мотивам произведений Шекспира, Отченашека, Астафьева, Абрахамса и других авторов, режиссер-постановщик Лев Додин. Показ пройдет в кинотеатре «Монитор на Красной площади».
