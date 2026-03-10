Гоголь, Шекспир, Гюго. В Краснодаре в кино покажут два российских спектакля и оперу из театра Неаполя

В кинотеатрах Краснодара покажут спектакли театра Моссовета и МДТ, а также оперу итальянского театра «Сан-Карло» (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На широком экране в марте можно будет посмотреть оперу и два спектакля. Узнать подробности можно на сайте.