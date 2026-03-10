В Краснодаре покажут «Крик 7». Узнали кодовое название

«Семь. Семь раз отмерь, один раз — режь... Призрачное лицо — твое лицо, когда входишь в авиарежим и просто кричишь», — сказано в описании.

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила , что с 12 марта в Краснодаре будут показывать американский слэшер «Крик 7», но под другим названием — «Авиарежим».

Режиссером выступил Кевин Уильямсон, который написал сценарий для самого первого «Крика» 1996 года. Изначально седьмая часть задумывалась как прямое продолжение истории сестер Карпентер из пятого и шестого фильмов. После череды скандалов студия объявила о полной перезагрузке проекта. Было решено отказаться от линии сестер и вернуть франшизу к корням — истории Сидни Прескотт.

Действие картины развернется в тихом городке, где решила поселиться Сидни. Там ее и находит психопат в маске. Он утверждает, что его главной целью является не сама Сидни, а ее дочь Тейтум.

Посмотреть «Крик 7» можно будет в сети кинотеатров «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».