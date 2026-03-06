Пробки в Краснодаре: Восточный обход окрасился в бордовый из-за срочного ремонта
В Краснодаре стартовал ремонт Восточного обхода на трассе М-4 «Дон». В первый же день работ на участке образовались пробки
Пресс-служба «Автодор» сообщила, что 6 марта в Краснодаре начался ремонт на 1329 км трассы М-4 «Дон» (Восточный обход). Во время работ проезжую часть сузят до одной полосы в каждую сторону. Ремонт обещают завершить 13 марта.
В Краснодаре в 2026 году отремонтируют 15 дорог:
Отметим, что в первый же день работ на участке образовались пробки в 8 баллов. Однако в предпраздничный день заторы возникли и на других улицах Краснодара. На момент публикации затруднено движение на Красной — от Северной до Офицерской, Захарова, Тургенева, Дзержинского, Красных Партизан, Солнечной, Зиповской, 40-летия Победы, Ялтинской, Садовой, Школьной, Западном обходе и других участках.
Как писали Юга.ру, «Автодор» повысил тарифы на платных трассах в Краснодарском крае.