Пробки в Краснодаре: Восточный обход окрасился в бордовый из-за срочного ремонта

В Краснодаре стартовал ремонт Восточного обхода на трассе М-4 «Дон». В первый же день работ на участке образовались пробки

Пресс-служба «Автодор» сообщила, что 6 марта в Краснодаре начался ремонт на 1329 км трассы М-4 «Дон» (Восточный обход). Во время работ проезжую часть сузят до одной полосы в каждую сторону. Ремонт обещают завершить 13 марта.

Отметим, что в первый же день работ на участке образовались пробки в 8 баллов. Однако в предпраздничный день заторы возникли и на других улицах Краснодара. На момент публикации затруднено движение на Красной — от Северной до Офицерской, Захарова, Тургенева, Дзержинского, Красных Партизан, Солнечной, Зиповской, 40-летия Победы, Ялтинской, Садовой, Школьной, Западном обходе и других участках.

