Минск, Лаго-Наки, Вовнушки. Где краснодарцы планируют провести майские праздники в 2026 году

Реклама ИП Чугунов Кирилл Евгеньевич ИНН: 342898412371 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iz1U
Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Крым, Вся Россия

Распечатать

  • Башенный комплекс Эрзи в Джейрахском районе республики Ингушетия © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Башенный комплекс Эрзи в Джейрахском районе республики Ингушетия © Елена Синеок, ЮГА.ру

Аналитики сервиса экскурсионных туров «Яркотревел» изучили более 100 бронирований от туристов из Краснодара и составили свежий рейтинг главных туристических трендов на май 2026 года. Спойлер: море уступает место горам.

Абсолютными лидерами среди направлений стали горные республики Северного Кавказа — именно сюда поедет большая часть всех путешественников (53%).

На 2 месте по популярности — Грузия (17%). Каждый шестой турист из Краснодара выбирает эту страну ради аутентичной гастрономии и древней архитектуры.

Тем, кто хочет сменить климат и картинку радикально, выбирают более длительные поездки. В топ дальних направлений вошли:

  • Крым (8%),
  • Астрахань (5%),
  • Санкт-Петербург (4%),
  • Минск (4%),
  • Золотое Кольцо (4%).

А для любителей спонтанных поездок на выходные неизменным хитом остается плато Лаго-Наки (5%) — самая близкая и доступная живописная локация к Краснодарскому краю.

Куда поехать из Краснодара на «Ласточке»:

Среди популярных локаций юга России и Северного Кавказа лидируют:

  • Цейское, Дигорское и Куртатинское ущелья (Северная Осетия);
  • Аланские ворота и башенный комплекс Вовнушки (Ингушетия);
  • озеро Кезеной-Ам, мечеть Сердце Чечни и Аргунское ущелье (Чечня);
  • Алазанская долина (Грузия);
  • гора Ай-Петри и город Эски-Кермен (Крым);
  • озеро Церик-Кёль и Черекская теснина (Кабардино-Балкария).

Весна — идеальное время, чтобы открыть для себя эти места. Если вы уже задумываетесь о том, как провести грядущие майские праздники, выбрать идеальный маршрут можно по ссылке: https://yarko.travel/iZaKPv.

Читайте также: Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида. Краснодарка поделилась впечатлениями и стоимостью путешествия в самую южную точку Африки.

1 Мая Курорты и туризм отдых Праздники путешествия Развлечения Чечня

Новости

ФК «Краснодар» уступил «Рубину» на выезде
В нескольких районах Сочи обнаружили обломки БПЛА. На жд путях повреждена контактная линия
QR-коды от «налоговой». Россиян предупредили о новом виде мошенничества, основанном на фишинговом сайте ФНС
Краснодарского пловца не допустили к соревнованиям якобы из-за иностранного логотипа на плавках. Федерация спорта прокомментировала ситуацию
В Армавире в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Пожар ликвидировали
Краснодарцев приглашают очистить пруд в районе стадиона ФК «Краснодар»

Лента новостей

Как женщины строили и меняли дореволюционный Екатеринодар
6 марта, 17:55
Как женщины строили и меняли дореволюционный Екатеринодар
«Стереотип о бесправии казачки ошибочен»
6 марта, 17:55
«Стереотип о бесправии казачки ошибочен»
Интервью с историком Андреем Дюкаревым о роли женщин в истории Екатеринодара
Дайте стабильность, а не патриархат
5 марта, 14:20
Дайте стабильность, а не патриархат
Ответ на призывы лишить женщин прав

Реклама на сайте