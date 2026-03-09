Минск, Лаго-Наки, Вовнушки. Где краснодарцы планируют провести майские праздники в 2026 году

Аналитики сервиса экскурсионных туров «Яркотревел» изучили более 100 бронирований от туристов из Краснодара и составили свежий рейтинг главных туристических трендов на май 2026 года. Спойлер: море уступает место горам.

Абсолютными лидерами среди направлений стали горные республики Северного Кавказа — именно сюда поедет большая часть всех путешественников (53%).

На 2 месте по популярности — Грузия (17%). Каждый шестой турист из Краснодара выбирает эту страну ради аутентичной гастрономии и древней архитектуры.

Тем, кто хочет сменить климат и картинку радикально, выбирают более длительные поездки. В топ дальних направлений вошли: Крым (8%),

(8%), Астрахань (5%),

(5%), Санкт-Петербург (4%),

(4%), Минск (4%),

(4%), Золотое Кольцо (4%).

А для любителей спонтанных поездок на выходные неизменным хитом остается плато Лаго-Наки (5%) — самая близкая и доступная живописная локация к Краснодарскому краю.

Среди популярных локаций юга России и Северного Кавказа лидируют: Цейское, Дигорское и Куртатинское ущелья (Северная Осетия);

Аланские ворота и башенный комплекс Вовнушки (Ингушетия);

озеро Кезеной-Ам, мечеть Сердце Чечни и Аргунское ущелье (Чечня);

Алазанская долина (Грузия);

гора Ай-Петри и город Эски-Кермен (Крым);

озеро Церик-Кёль и Черекская теснина (Кабардино-Балкария).