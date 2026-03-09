Минск, Лаго-Наки, Вовнушки. Где краснодарцы планируют провести майские праздники в 2026 году
Аналитики сервиса экскурсионных туров «Яркотревел» изучили более 100 бронирований от туристов из Краснодара и составили свежий рейтинг главных туристических трендов на май 2026 года. Спойлер: море уступает место горам.
Абсолютными лидерами среди направлений стали горные республики Северного Кавказа — именно сюда поедет большая часть всех путешественников (53%).
На 2 месте по популярности — Грузия (17%). Каждый шестой турист из Краснодара выбирает эту страну ради аутентичной гастрономии и древней архитектуры.
Тем, кто хочет сменить климат и картинку радикально, выбирают более длительные поездки. В топ дальних направлений вошли:
- Крым (8%),
- Астрахань (5%),
- Санкт-Петербург (4%),
- Минск (4%),
- Золотое Кольцо (4%).
А для любителей спонтанных поездок на выходные неизменным хитом остается плато Лаго-Наки (5%) — самая близкая и доступная живописная локация к Краснодарскому краю.
Куда поехать из Краснодара на «Ласточке»:
Среди популярных локаций юга России и Северного Кавказа лидируют:
- Цейское, Дигорское и Куртатинское ущелья (Северная Осетия);
- Аланские ворота и башенный комплекс Вовнушки (Ингушетия);
- озеро Кезеной-Ам, мечеть Сердце Чечни и Аргунское ущелье (Чечня);
- Алазанская долина (Грузия);
- гора Ай-Петри и город Эски-Кермен (Крым);
- озеро Церик-Кёль и Черекская теснина (Кабардино-Балкария).
Весна — идеальное время, чтобы открыть для себя эти места. Если вы уже задумываетесь о том, как провести грядущие майские праздники, выбрать идеальный маршрут можно по ссылке: https://yarko.travel/iZaKPv.